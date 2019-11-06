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侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23聯合報 記者楊詩涵／即時報導

侯佩岑在巴黎的微雨中身穿著Ms MIN的西裝外套搭配Alice + Olivia...
侯佩岑在巴黎的微雨中身穿著Ms MIN的西裝外套搭配Alice + Olivia羽飾長裙。圖／福隆經紀製作公司提供
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大陸雜誌「新漫潮（NEW ROMANTICS）」大手筆包下時代廣場牆面大銀幕一周，剛好當期封面是美麗媽咪侯佩岑，也讓她穿著夏姿SHIATZY CHEN白色上衣的空靈身影，在紐約人潮倥傯的地帶，有極大的曝光。

侯佩岑在微博上以「登陸美國時代廣場大屏，感到榮幸」釋出此系列照片，這是新漫潮以無人之境作為主題拍攝的封面照，她身上的夏姿白色上衣背面是硬挺面料打造的翅膀輪廓，造型別緻；除此之外，侯佩岑也拍攝了「裝偶像（THEICON）」在紐約取景的系列，以Stella McCartney夾克、Chloé耳飾，展現她較為狂野不羈的一面，運用皮衣、大衣展現帥氣的風格，另一套赭紅色的SPORTMAX皮衣、牛仔裙，搭配Salvatore Ferragamo靴款，也流露剛毅女人味。

而她在巴黎拍攝的照片是為「時髦星（CELEBRITY）」拍攝的時裝特輯，發揮侯佩岑最深植人心的甜美形象，在陰雨巴黎中呈現浪漫氣息，她穿著Ms MIN的西裝外套搭配Alice + Olivia羽飾長裙，簡約的黑白色系，襯著巴黎建築，散發隨性悠閒的氣氛；侯佩岑首度參與演出的電影「大約在冬季」即將上映，除了主持棒，她又斜槓了演員的身分，展開人生新頁。

侯佩岑在紐約拍攝的新漫潮雜誌內頁照。圖／福隆經紀製作公司提供
侯佩岑在紐約拍攝的新漫潮雜誌內頁照。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑以新漫潮雜誌封面登上紐約時代廣場的電子看板。圖／福隆經紀製作公司提供
侯佩岑以新漫潮雜誌封面登上紐約時代廣場的電子看板。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑在紐約拍攝的照片演繹Stella McCartney夾克、Chloé耳飾。...
侯佩岑在紐約拍攝的照片演繹Stella McCartney夾克、Chloé耳飾。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑登上紐約時代廣場電子看板。圖／福隆經紀製作公司提供
侯佩岑登上紐約時代廣場電子看板。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑身穿SPORTMAX皮衣及牛仔裙、搭配Salvatore Ferragam...
侯佩岑身穿SPORTMAX皮衣及牛仔裙、搭配Salvatore Ferragamo靴款和Chloé耳飾，在紐約街拍。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑詮釋Ms MIN的西裝外套、Alice + Olivia羽飾長裙。圖／福隆...
侯佩岑詮釋Ms MIN的西裝外套、Alice + Olivia羽飾長裙。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑身穿SPORTMAX皮衣及牛仔裙、搭配Salvatore Ferragam...
侯佩岑身穿SPORTMAX皮衣及牛仔裙、搭配Salvatore Ferragamo靴款和Chloé耳飾，在紐約街拍。圖／福隆經紀製作公司提供
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侯佩岑在拍攝大陸新漫潮雜誌時身穿夏姿SHIATZY CHEN的白色上衣。圖／福隆...
侯佩岑在拍攝大陸新漫潮雜誌時身穿夏姿SHIATZY CHEN的白色上衣。圖／福隆經紀製作公司提供
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