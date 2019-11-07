平成時代假面騎士最終章 劇場版預售票11月11日強力開賣

2019-11-07 16:21 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/文 木棉花提供。 分享 facebook

特攝迷期待已久的《假面騎士劇場版ZI-O Over Quartzer》即將在12月13日於威秀影城上映，號稱是時王劇情的「真」最終回，本次將會為劇情畫上圓滿的句號，同場加映久違大螢幕的戰隊系列《快盜戰隊魯邦連者VS警察戰隊巡邏連者en film》，預售票將在11月11日正式開賣。

霸氣「法老時王」形象宣傳引起熱議

本次的形象宣傳中受到熱烈討論並被稱為「法老時王」的時王ZI-O，身後出現了蓋茲及沃茲，讓特攝與假面粉絲們匪夷所思，揣測兩大英雄是否成為時王的左右護法呢？而時王的型態也是讓人非常關注的，真正BOSS的實際身份為何？和時王一起被稱為三騎的「蓋茲」和「沃茲」如何在劇場版中有個完美收場？《假面騎士劇場版ZI-O Over Quartzer》會帶來多少驚喜、迎向真正的結局，令粉絲們非常期待並在社群中掀起一陣討論。

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穿越時空的魔王對魔王

本作劇場版才有的大規模，男主角莊吾等人穿越時空回到了戰國時代，為了守護碰上危機的假面騎士歷史，回到了戰國時代與當時被稱之為「魔王」的織田信長見面，出現「魔王」對上「魔王」的有趣畫面，而故事發展也越來越讓人難以預料，戰國時代與當代的魔王會產生什麼火花？就等假面鐵粉們進戲院一探究竟！

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同場加映 水火不容的雙戰隊聯手奮戰

喜歡戰隊的粉絲更不能錯過同場加映的《快盜戰隊魯邦連者VS警察戰隊巡邏連者en film》，快盜戰隊3人與警察戰隊3人，彼此不容水火的對立立場，因為特殊事件讓他們不得不聯手，從中漸漸達到相互認同、共同奮戰的故事展開，不論是支持快盜或支持警察的觀眾都能夠樂在其中。

11月11日起《假面騎士劇場版ZI-O Over Quartzer》預售票搶先開賣，憑電影票根可至木棉花官方臉書參加假面騎士ZI-O公仔抽獎活動。