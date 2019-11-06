台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場 2019-11-06 15:59
聯合報 記者
吳曉涵
／即時報導
之於配戴者，如果只是閃閃發光的配件，可能少了點強烈的關連性與獨特感。 珠寶 高級珠寶作品今年推出第五系列，以「流光鏈影」為主題，聚焦品牌經典的鏈飾，打造出能夠完美結合肢體、動作去展現多變型態的作品，為個人魅力加乘。11月7日至11月15日，特別選在台北寶麗廣場BELLAVITA一樓中庭舉辦「愛馬仕高級珠寶系列流光鏈影珠寶展」，讓大家能夠近距離鑑賞珠寶部門創意總監Pierre Hardy天馬行空的創意。 愛馬仕
自2010年開始，愛馬仕採兩年一度的方式推出高級珠寶作品系列，珠寶部門總經理Laurence Reulet表示，主要是為了給予創作者最高的自由與敬意，希望在沒有設限的時間與預算中能夠盡情表現與發想。2018年的「流光鏈影」系列共有29件作品，之前在巴黎、上海、紐約都有展出，Pierre Hardy特別呼應愛馬仕始於馬具工匠的歷史，以鏈飾為主角，搭配象徵航海主題的錨鏈，透過環環相扣又充滿變化與創新的分解、重組等表現手法，以鏈條型態譜寫珠寶的更多可能性，並跳脫框架，讓象徵枷鎖的鏈條頌揚自由的身體，與身體曲線完美結合，也彰顯了愛馬仕高級珠寶系列最重視的「型態」之美。「鏈條將對立的事物彼此連繫牽纏，使之互相依附，同時擺脫束縛。」Pierre Hardy表示。
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
本次來台展出24件作品，共使用了玫瑰金、白K金、鈦金屬、黃K金、蛋白石等多樣材質創作6大主題，包括以雕塑手法呈現並大玩不對稱遊戲的Adage Hermès、流水線條盤纏交錯的Hermès Fusion、由錨形鏈節勾勒出「鏈中鏈」有趣構圖的Hermès Voltige、以多種形狀和材質組串打造的Hermès Grand Jeté、特別處理和放大錨形鏈節結合大型蛋面切割天然水晶，呈現宛如放大鏡觀看效果的Chaîne d’ancre zoom，以及主打白K金鏈節的Hermès Petit Jeté，每個主題基本上都網羅項鍊、手環、戒指，去展現同材質不同款式所呈現出的差異趣味。在以黑色為空間主軸打造的展場中，更顯閃耀迷人。
Pierre Hardy視珠寶為身體的延伸，「它們揭示和彰顯身體的動作和姿態，充滿個性、光芒和神采。每件作品的敘事主題都獨一無二，而我希望藉此宣示愛馬仕能夠塑造迥然不同的風格—愛馬仕女性並非只有單一面貌，而是千變萬化。」而為了更靈動地表現「流光鏈影」系列的特色，愛馬仕在開展活動上也特別帶來由法國鬼才編舞家Christian Rizzo操刀的舞蹈表演，兩位主要舞者以肢體表現出互相糾纏、連結又分開的舞碼，就像是「流光鏈影」系列的鏈飾彼此串聯交織，又能各自獨立展現自身特點。帶有詩意的珠寶設計概念呈現方式，讓愛馬仕的浪漫與優雅得以一覽無遺。
愛馬仕高級珠寶系列流光鏈影珠寶展
展出日期：11月7日(四)至11月15日(五)
展出地點：寶麗廣場BELLAVITA一樓中庭 採自由參觀
「流光鏈影」系列珠寶是愛馬仕高級珠寶的第五系列作品，以品牌經典的鏈飾為主角。圖／愛馬仕提供 分享 兩位主要舞者以肢體表現出互相糾纏、連結又分開的舞碼，象徵「流光鏈影」系列鏈飾的特點。記者吳曉涵／攝影 分享 「流光鏈影」系列珠寶是愛馬仕高級珠寶的第五系列作品，以品牌經典的鏈飾為主角。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Petit Jeté白K金鑲白鑽手環，919萬9,300元。圖／愛馬仕提供 分享 「流光鏈影」系列珠寶是愛馬仕高級珠寶的第五系列作品，以品牌經典的鏈飾為主角。圖／愛馬仕提供 分享 本次展中單價最高的展品-Adage Hermès玫瑰金與白K金鑲白鑽項鍊，3007萬4,500元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Grand Jeté玫瑰金鑲珍珠、粉紅蛋白石、墨玉、橘黃色藍寶石與白鑽項鍊，2700萬1,400元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Voltige黃K金鑲白鑽項鍊，601萬4,900元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Voltige黃K金鑲白鑽手環212萬2,900元，多鏈條耳環77萬8,400元。圖／愛馬仕提供 分享 Adage Hermès玫瑰金與白K金鑲白鑽雙指戒指，417萬5,100元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Petit Jeté (上)白K金鑲白鑽六環戒指350萬2,800元， (下)白金鑲白鑽不對稱造型耳環297萬2,100元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Grand Jeté (上)玫瑰金鑲粉紅蛋白石、墨玉、黃橘色黃玉與白鑽五環雙指戒指467萬400元， (下)玫瑰金鑲黃橘色黃玉、墨玉、粉紅蛋白石與白鑽不對稱耳環314萬9,000元。圖／愛馬仕提供 分享 Hermès Fusion緞面鈦與玫瑰金鑲褐鑽項鍊，2158萬2,900元。圖／愛馬仕提供 分享 愛馬仕在開展活動上特別讓舞者配戴「流光鏈影」系列珠寶。記者吳曉涵／攝影 分享 Chaîne d’ancre zoom石英與玫瑰金鑲白鑽手環，424萬5,800元。圖／愛馬仕提供 分享 愛馬仕在開展活動上特別讓舞者配戴「流光鏈影」系列珠寶。記者吳曉涵／攝影 分享 兩位主要舞者以肢體表現出互相糾纏、連結又分開的舞碼，象徵「流光鏈影」系列鏈飾的特點。記者吳曉涵／攝影 分享 愛馬仕在開展活動上特別讓舞者配戴「流光鏈影」系列珠寶。記者吳曉涵／攝影 分享
留言