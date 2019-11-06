台北終於等到！愛馬仕「流光鏈影」珠寶展 限時9天登場

2019-11-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



珠寶之於配戴者，如果只是閃閃發光的配件，可能少了點強烈的關連性與獨特感。愛馬仕高級珠寶作品今年推出第五系列，以「流光鏈影」為主題，聚焦品牌經典的鏈飾，打造出能夠完美結合肢體、動作去展現多變型態的作品，為個人魅力加乘。11月7日至11月15日，特別選在台北寶麗廣場BELLAVITA一樓中庭舉辦「愛馬仕高級珠寶系列流光鏈影珠寶展」，讓大家能夠近距離鑑賞珠寶部門創意總監Pierre Hardy天馬行空的創意。

自2010年開始，愛馬仕採兩年一度的方式推出高級珠寶作品系列，珠寶部門總經理Laurence Reulet表示，主要是為了給予創作者最高的自由與敬意，希望在沒有設限的時間與預算中能夠盡情表現與發想。2018年的「流光鏈影」系列共有29件作品，之前在巴黎、上海、紐約都有展出，Pierre Hardy特別呼應愛馬仕始於馬具工匠的歷史，以鏈飾為主角，搭配象徵航海主題的錨鏈，透過環環相扣又充滿變化與創新的分解、重組等表現手法，以鏈條型態譜寫珠寶的更多可能性，並跳脫框架，讓象徵枷鎖的鏈條頌揚自由的身體，與身體曲線完美結合，也彰顯了愛馬仕高級珠寶系列最重視的「型態」之美。「鏈條將對立的事物彼此連繫牽纏，使之互相依附，同時擺脫束縛。」Pierre Hardy表示。

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本次來台展出24件作品，共使用了玫瑰金、白K金、鈦金屬、黃K金、蛋白石等多樣材質創作6大主題，包括以雕塑手法呈現並大玩不對稱遊戲的Adage Hermès、流水線條盤纏交錯的Hermès Fusion、由錨形鏈節勾勒出「鏈中鏈」有趣構圖的Hermès Voltige、以多種形狀和材質組串打造的Hermès Grand Jeté、特別處理和放大錨形鏈節結合大型蛋面切割天然水晶，呈現宛如放大鏡觀看效果的Chaîne d’ancre zoom，以及主打白K金鏈節的Hermès Petit Jeté，每個主題基本上都網羅項鍊、手環、戒指，去展現同材質不同款式所呈現出的差異趣味。在以黑色為空間主軸打造的展場中，更顯閃耀迷人。

Pierre Hardy視珠寶為身體的延伸，「它們揭示和彰顯身體的動作和姿態，充滿個性、光芒和神采。每件作品的敘事主題都獨一無二，而我希望藉此宣示愛馬仕能夠塑造迥然不同的風格—愛馬仕女性並非只有單一面貌，而是千變萬化。」而為了更靈動地表現「流光鏈影」系列的特色，愛馬仕在開展活動上也特別帶來由法國鬼才編舞家Christian Rizzo操刀的舞蹈表演，兩位主要舞者以肢體表現出互相糾纏、連結又分開的舞碼，就像是「流光鏈影」系列的鏈飾彼此串聯交織，又能各自獨立展現自身特點。帶有詩意的珠寶設計概念呈現方式，讓愛馬仕的浪漫與優雅得以一覽無遺。

愛馬仕高級珠寶系列流光鏈影珠寶展

展出日期：11月7日(四)至11月15日(五)