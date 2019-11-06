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ITF將登場！15家航空優惠懶人包 台北飛河內來回99元起

2019-11-06 15:25聯合報 記者魏妤庭／即時報導

年度最大旅展「台北國際旅展（ITF旅展）」，即將在11月8日到11月11日間登場，今年有不少航空公司參展，除了台灣虎航、加拿大航空、立榮航空紛紛祭出優惠外，越南的越竹航空今年也加入旅展，推出每日限量機票台北飛河內來回機票99元起，想搶便宜機票省荷包的民眾，可趁這波進場搶票。

1.加拿大航空

加拿大航空於旅展期間推出機票及旅遊行程優惠，台北飛往北美城市，經濟艙來回機票最低11,500元起，商務艙兩人同行則可享有每人未稅70,000元起。台北飛往溫哥華航線豪華經濟艙，則是推出官網限定價未稅32,100元起。

同時，加拿大航空旅展期間與國內外多家旅遊業者合作，如冬遊洛磯山脈、班夫小鎮以及黃刀鎮賞極光等優惠冬季主題旅遊，可趁旅展優惠，規畫加拿大之旅。旅展期間若到攤位選旅遊加拿大旅行商品，還有機會拿到Fairmont Hotels & Resorts住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票，以及價值台幣11,900元的旅遊套裝產品抵用券。

2.台灣虎航

台灣虎航於旅展期間推出機票優惠，包含日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等全線促銷活動，單程未稅機票最低699元起，等於來回未稅不用1,500元。若是民眾在攤位現場購票，還可以再享有票價9折優惠。展場每日會有限定成交禮，像是購買旭川、花卷、仙台、茨城、岡山、佐賀、曼谷等航線機票的民眾，有機會拿到「台灣虎航×岡山備前燒磁鐵」成交禮。使用台新銀行信用卡付款購機票，單筆滿3,000元起上，再送Richart旅行收納贈品。

同時，台灣虎航攤位推出「一日機師」互動遊戲，遊戲時間內若是達到指定分數以上，有機會得到台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品。每日限定場次開放虎迷體驗，旅展期間預計送出32張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

此外，台灣虎航表示，今年同步推出線上旅展，自11月7日早上10點到11月11日晚上11點59分為止，出發日期為11月7日到明（2020）年10月24日間，若無法前往現場到攤位搶便宜，也可以透過網路購票。

3.越竹航空

今年1月才正式加入飛航服務的越竹航空，於6月18日開啟台北飛峴港航線、12月1日將推出台北飛河內航線。今年首次加入ITF旅展，推出多航線優惠機票，像是即將開航的台北飛河內來回機票，最低99元起，每天限量100張，另有同航線來回機票399元起，限量100張，總共限量200張。台北飛峴港來回機票則是特價3,210元起，希望藉由優惠能吸引民眾前往越南觀光。

4.汶萊皇家航空

汶萊皇家航空11月7日到11月14日間，推出多個航點優惠活動，其中，最低為台北飛古晉／山打根／民都魯／斗湖／詩巫，來回含稅最低6,299元起。台北飛汶萊來回含稅6,399元起，台北飛峇里島／雅加達，來回含稅6,999元起。此外，針對長程線也有優惠，台北飛倫敦、墨爾本、布里斯本、杜拜，來回含稅10,799元到18,299元起。出發時間自11月7日到明年6月底為止。

除了機票優惠外，汶萊皇家航空在旅展現場推出「機+酒」超值行程，2人同行可享有1人價格含稅，最低7,599元起，加價1元還可以享有機場到市區來回接送服務，另現場成交就可以獲得成交禮、加碼折扣及機票抽獎券等三重好禮。

5.立榮航空

立榮航空於11月7日起推出線上旅展，包含金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮等，不限航點機票搭配住宿，其中，台北飛花蓮最低1,777元起，比以往便宜1,222元，挑戰歷年以來最低價。若是到離島旅遊，再搭配離島補助，最低則是2,499元起，與市場平均價格相比，此價格相當於買1送1優惠。

6.長榮航空

長榮航空於11月21日前推出線上旅展活動，超過60個飛航城市，票價最低56折起，像是台灣旅客熱愛的大阪、名古屋、曼谷、清邁、沖繩等城市，票價最低5,000元有找。另長程航線的倫敦、洛杉磯、溫哥華、舊金山等歐美航線，開出2萬元有找。

7.中華航空

中華航空線上旅展自即日起到11月15日間開跑，不論搭乘經濟艙、豪華經濟艙、商務艙，可省2,000元到6,000元不等金額。其中最低為台北飛香港來回機票3,096元起，台北飛曼谷來回機票4,350元、台北飛大阪來回機票5,220元起。此外，長程航線如飛雪梨、倫敦等，來回10,000元有找。

8.濟州航空

濟州航空今年首度參加台北國際旅展，自11月7日早上9點起舉行線上旅展賞櫻促銷，台北出發到韓國釜山、大邱、清州、務安等，單程未稅最低1,145元起，以台北飛大邱為例，來回含稅4,126元起。另台北飛首爾未稅1,290元起、台北飛濟州1,715元起。旅遊時間為2020年2月1日到3月28日，可提前規畫賞櫻花之旅。

旅展期間前往攤位，展場限定會員獨享300元優惠券，若是粉絲團按讚贈保溫瓶及USB等限量好禮，現場還會抽出1名幸運兒送濟州航空飛機模型。

9.遠東航空

遠東航空今年仍主推日本新潟、秋田及福島主題館，並推出多航線機票優惠，像是松山-福州及高雄-福州／廈門來回未稅2,998元起，桃園飛合肥來回未稅6,998元起，桃園飛濟州來回未稅5,500元起，桃園飛日本新潟來回未稅7,500元起，票期為14天內。若到攤位填問券集章可獲贈遠航Q版購物袋，還有機會抽機票。

10.國泰航空

國泰航空自即日起推出機票優惠，像是首爾、大阪、東京、名古屋等來回機票，最低5,606元到7,596元起，2人或以上同行且行程一致。長程航線如舊金山、溫哥華、洛杉磯、倫敦、雪梨等，來回含稅票價介於14,152元到23,001元間。出發日期從即日起到9月30日為止。

11.新加坡航空

新加坡航空自即日起到11月15日間推出優惠，短程航線包含台北飛新加坡、宿霧、檳城、普吉島等，來回含稅約7,974元到16,820元間。長程航線則是台北飛布里斯本、雪梨、墨爾本、阿姆斯特丹等，來回含稅票價落在17,576元到23,833元間。出發時間為2020年1月1日到6月23日間。

12.紐西蘭航空

紐西蘭航空從即日起到11月18日間祭出優惠活動，從桃園出發到奧克蘭、威靈頓、基督城、皇后鎮等，來回含稅20,997元到28,629元間。經濟艙出發時間11月1日到11月30日、2020年2月2日到3月26日、4月26日到6月底前。豪華經濟艙及豪華商務艙則是2019年11月22日到2020年1月10日，以及2月6日到6月30日自台北出發。

13.日本航空

日本航空優惠活動自即日起到11月11日為止，推出短程航線優惠，台北飛東京來回含稅7,451元、台北飛大阪來回含稅7,575元、台北飛名古屋來回含稅6,558元。出發時間為2019年11月10日到2020年6月21日，但2020年1月2日到5日、1月18日到2月1日、3月24日到4月5日間除外。

14.聯合航空

聯合航空自即日起推出旅展限定購票優惠票價，台北飛舊金山來回含稅15,047元起、台北飛洛杉磯來回含稅14,370元、台北飛紐約來回含稅19,821元、台北飛西雅圖來回含稅16,484元、台北飛拉斯維加斯來回含稅18,746元起。

15.韓亞航空

韓亞航空自即日起到11月20日前推出優惠，台北（桃園）飛首爾來回含稅6,041元、高雄飛首爾來回含稅4,975元。長程航線則包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約等航點，其中，最低為台北飛洛杉磯及西雅圖，來回含稅最低21,838元起。台北飛舊金山22,117元、台北飛紐約25,055元起。

長榮航空即日起到11月21日間推出線上旅展。圖／長榮航空提供
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台灣虎航攤位祭出一日機師活動，還有機會拿到不限航點來回機票。圖／台灣虎航提供
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汶萊皇家航空公司推出旅展限定優惠，台北飛汶萊來回含稅7千有找。圖／汶萊皇家航空提...
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遠東航空推出多航線優惠活動。圖／遠東航空提供
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便宜機票旅展台灣虎航

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