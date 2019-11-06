現省千元！ 達美樂3個大披薩只要799加碼送可樂、副食
2019-11-06 14:36
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
歲末年終，各大百貨公司、電商周年慶雙11活動紛紛開跑，為搭上消費熱潮，台灣達美樂即日起至12/1展開為期4周的年終慶活動，推出消費者最愛、史上最優惠的「3個大披薩只要799元」，這次還加碼送大可樂1瓶及好禮4選1現省破千元，就是要讓消費者開心吃飽飽。
由於餐飲市場成長競爭激烈，業者除了積極展店外，擴大外送服務也成了兵家必爭之地。全球披薩品牌「達美樂」面對外送平台大幅崛起，秉持著提供熱騰騰美味的披薩及專業的外送服務，持續獲得消費者持續的青睞，面對激烈競爭，今年度同店業績仍維持正成長。
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另外，達美樂8月份推出的3個大披薩只要799元優惠獲得廣大消費者歡迎，此次配合年終周年慶檔期，加碼送大可樂1瓶再送網購好禮4選1(大可樂、香蒜巴掌麵包、千層棒跟玉米濃湯美味副食4選1)，原價1,990元配合優惠799元，整組套餐下殺約4折現省1,191元。一年僅一檔，的超大優惠，一個披薩約只要266元，超過25種披薩口味可挑選(加價系列需另付費)，還可熱騰騰外送到家，好吃又方便。
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