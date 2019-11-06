凱特摩絲和貓頭鷹一起入鏡 COACH的節慶系列超歡樂

2019-11-06 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



時序入冬，也預示著耶誕節即將到來，美國輕奢品牌COACH每到此佳節都會推出Holiday系列，也往往成為詢問度極高的系列，今年度的形象影片更重磅請來資深超模凱特摩絲（Kate Moss）參與演出，以報佳音的歡樂帶來節慶氛圍。

以Wonfer for All作為影片主題，將所有祈願的真摯、活潑，透過敲門報佳音的貓眼作為鏡頭視角，貓頭鷹也骨碌著大眼登門拜訪，影片彩蛋則是坐在旋轉椅上、華麗著裝的凱特摩絲；這支2019 Holiday形象廣告影片演出者還包括演員亞拉夏希蒂（Yara Shahidi）以及首次參與品牌廣告拍攝的饒舌歌手Megan Thee Stallion、Spike、Tonya Lee，在紐約聯排式的褐石公寓取景，以一場聖誕暨新年派對的方式，描述眾人相聚歡慶的傳統紐約精神價值。

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今年度平面形象廣告由秋季開始與品牌合作的攝影師Juergen Teller掌鏡，抓取每位主角的個人特質，在紐約上城西區拍攝，同步呈現Holiday系列的Horse & Carriage商品，前幾季是以品牌英文字的Signature C做發揮，此系列則是從COACH的經典馬車標誌發想，誕生在五○年代的Horse & Carriage馬車標誌，也是品牌的首個經典辨識，例如凱特摩絲演繹的最新Kat Saddle手袋就展現了繽紛馬車圖紋，也象徵COACH在紐約發跡的歷史。

█COACH的2019 Holiday系列形象影片：