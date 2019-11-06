雙11限量價！PChome24h購物獨家首賣APUJAN刺繡鴨舌帽
2019-11-06 12:41
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
PChome 24h購物去年與旅英服裝設計師詹朴創立的時裝品牌APUJAN結盟，首次開賣「金馬55紀念T-SHIRT」，於金馬獎期間限定販售，掀起一波搶購熱潮；今年在雙11激戰前夕雙方再度跨界攜手，即日起PChome24h購物成為台灣電商獨家開賣APUJAN「線與恐龍骨骸」刺繡鴨舌帽的平台，也是PChome24h購物名品精品的首次銷售品項。
2013年起在倫敦時裝周大放異彩的APUJAN，創作主題結合文學典故、奇幻想像、時間流逝等意象，今年首度於倫敦時裝周發表「怪奇的時間盜賊」系列，為運動休閒風格的衍生作品，其中「線與恐龍骨骸」刺繡鴨舌帽的設計理念運用訊號線與恐龍骨骸元素，以不同厚度的黑線刺繡於黑色帽身，原價2,500元，PChome24h購物即日起至11月12日上午10點限時限量下殺85折、雙11限定促銷價2,111元。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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