東京大阪單程700元起！樂桃超狂優惠11/6晚上9點開賣
2019-11-06 12:24
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
想要搶票趁現在！樂桃航空推出限時優惠活動，11月6日晚上9點起開賣，包含東京、大阪、札幌等熱門航點，單程未稅最低700元起，出發時間自11月14日到明年1月21日間，若想要衝日本賞楓葉、玩雪，可抓緊時間入手便宜機票。
樂桃航空自11月6日晚上9點到11月7日晚上8點59分間，推出限時24小時優惠活動，包含台北飛札幌（新千歲）、台北飛仙台、台北飛沖繩、高雄飛大阪（關西）、高雄飛沖繩（那霸）、高雄飛東京（成田），皆有單程未稅優惠700元起。另台北飛大阪（關西）、台北飛東京（成田）皆是單程未稅優惠900元起。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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樂桃航空表示，促銷機票票價為單程未稅，且是Simple Peach Promo票價，若需要行李託運、預選座位，則皆要另外付費，優惠機票有限，售完為止，若是銷售完畢會顯示一般票價金額。
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