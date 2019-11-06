台灣首發！ 「貝恩 x Rody聖誕倒數月曆」萌度100%

2019-11-06 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



一年一度的聖誕節即將到來，近年來「聖誕倒數月曆」熱夯，各品牌紛紛推出既吸睛又充滿驚喜的倒數月曆，且由於採限量上市，往往推出沒多久，就已搶購一空。

除了精品、美妝品牌的「聖誕倒數月曆」一推出就被瘋搶外，嬰幼兒保養品牌貝恩今年更以台灣為首發市場，與知名義大利品牌Rody合作推出「貝恩x Rody聖誕倒數月曆」，讓爸爸媽媽們也能替寶貝們準備專屬的聖誕節禮物。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「貝恩x Rody聖誕倒數月曆」裡有20個小禮物，讓爸媽們與寶寶天天充滿小驚喜，裡頭囊括貝恩的眾多明星商品，包含：清潔、沐浴、護膚、調理、戶外、居家，送禮自用都適合。

什麼是「聖誕倒數月曆」？據傳，這項傳統最早起源於19世紀的德國，當時的人們只是用它來記錄12月耶穌誕生日前的24天。