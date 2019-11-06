拜拜就靠這一罐！二搞攜手米樂繽紛爆米花推台灣廟宇保佑罐
2019-11-06 15:07聯合新聞網 聯合數位文創
台灣民間信仰包羅萬象，每逢初一十五及重要節慶，虔誠信眾們總會前往廟宇參拜，祈求神明保祐一切順遂，許多人遇到難關時，亦會前往廟宇參拜求籤，祈盼神明指點迷津。
到廟裡參拜少不了祭拜供品，傳統供品以鮮花素果為主，現代人求新意，充滿特色的美味零食也成為供品新寵。深受爆米花迷喜愛的米樂繽紛爆米花，與台灣知名插畫家二搞創意無限公司聯名合作，從台灣傳統廟宇文化出發，推出充滿特色的「保佑罐」，保證一放上供桌便成為眾人焦點。
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以繽紛原創彩繪罐聞名的米樂繽紛爆米花，跳脫以往可愛風格，透過二搞創意無限公司獨具特色的繪畫風格，搭配溫暖色調，細膩描繪台灣傳統廟宇輕煙裊裊之美，高質感的彩繪「保佑罐」，還能變身成多功能環保收納罐，讓虔誠祭拜神明的心意能久遠流存。充滿台灣風味的畫風，也很適合當伴手禮贈予外國友人，成為伴手禮新選擇。
聯合數位文創旗下圖文作家二搞創意無限公司，由同日不同年生的兄弟檔組成，哥哥郭漁溫暖的文字、搭配弟弟良根復古細膩的繪圖，創作出多本廣受好評的繪本，近日推出全新繪本《屋頂狗傳說》，從流浪動物角度看世界，帶點奇幻懸疑的故事情節，引人發想與省思。
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