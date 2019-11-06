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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

7-11「Apple原廠配件專區」再擴增！北中南66店都能買

2019-11-06 12:19聯合報 記者陳立儀／即時報導

果粉的忠誠度與消費力向來驚人，7－ELEVEN繼9月與台灣Apple官方首度攜手合作，率先於超商通路引進

EarPods、USB轉接器、充電線等10款原廠官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架，帶動單店業績成長5成以上，7－ELEVEN即日起更宣布擴大導入至中南部地區門市，包括交通轉運、辦公型、娛樂等商圈，目前全台共66間門市可滿足果粉24小時立即購入原廠現貨的需求。

迎接雙11，今年7－ELEVEN整合實體門市、ibon mart統一超商線上購物中心，以線上線下雙通路迎戰，實體門市推出「雙11分享日」零食專案架、即日起更加碼限時一周指定商品買1送1；CITY CAFE於11月8日至11月11日起推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買3送1的LINE好友優惠，11月11日至11月13日推出CITY CAFE現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元的LINE好友優惠，即日起至11月19日在7－ELEVEN App也推出現萃茶、珍珠抽抽樂活動，最低兩杯1元，還有第二杯1折、49折、69折、79折優惠。

ibon mart統一超商線上購物中心則網羅上萬種商品最低下殺1元起，活動期間每天凌晨12點推出星巴克VIA、無印良品、康寧餐廚、CASIO手表、行李箱等驚喜超優惠一日價；每天上午11點準時開搶的神級逸品限量5折包括Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、Dyson吹風機、Switch主機＋遊戲同捆組、BALMUDA蒸汽烤麵包機等，另有買1送1、5折、驚爆1元起等特惠專區。

7-ELEVEN「Apple原廠配件專區」以Apple品牌精神設計全新專屬貨架。...
7-ELEVEN「Apple原廠配件專區」以Apple品牌精神設計全新專屬貨架。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「Apple原廠配件專區」再擴增，全台共66店都能買到官方現貨。...
7－ELEVEN「Apple原廠配件專區」再擴增，全台共66店都能買到官方現貨。圖／7－ELEVEN提供
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ibon mart統一超商線上購物中心即日起至11月19推出「嗨翻雙11」活動。...
ibon mart統一超商線上購物中心即日起至11月19推出「嗨翻雙11」活動。圖／7－ELEVEN提供
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超商雙11LINE7-ElevenApple

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