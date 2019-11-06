7-11「Apple原廠配件專區」再擴增！北中南66店都能買
2019-11-06 12:19
聯合報 記者陳立儀
／即時報導
果粉的忠誠度與消費力向來驚人，7－ELEVEN繼9月與台灣Apple官方首度攜手合作，率先於超商通路引進
EarPods、USB轉接器、充電線等10款原廠官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架，帶動單店業績成長5成以上，7－ELEVEN即日起更宣布擴大導入至中南部地區門市，包括交通轉運、辦公型、娛樂等商圈，目前全台共66間門市可滿足果粉24小時立即購入原廠現貨的需求。
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