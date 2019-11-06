YouTube Music免費音樂串流服務登台 智慧搜尋功能強大

2019-11-06 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



音樂串流服務再掀市場震撼！自由、開放、多元的創作風氣，讓台灣成為華語音樂重鎮，近年YouTube更成為推廣各式精采創作內容的重要平台。為了讓台灣使用者擁有更優質的音樂播放及內容體驗，YouTube大中華與韓國音樂內容合作夥伴副總經理李善貞宣布，即日起YouTube Music免費音樂串流服務在台上線，同步推出YouTube Music Premium和YouTube Premium付費會員服務。

為音樂愛好者所打造的免費音樂串流服務YouTube Music，介面設計與YouTube風格一致，不只提供官方專輯、單曲、混音、現場演出內容，更有翻唱、演出者電台等分類項目，音樂內容相當豐富。不只能針對使用者喜好進行個人化推薦，智慧搜尋功能，更讓人即使忘記歌名也能用歌詞、提示找到歌曲，甚至輸入「那首有欸嗚欸的歌叫什麼？」這類模糊的關鍵詞，系統也能找出可能的歌曲進行推薦。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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另外，YouTube Music除了主動提供各種音樂類型、情境或活動的播放清單，以及從「發燒影片播放清單」欣賞熱門音樂MV影片之外，YouTube Music應用程式還能根據使用者聽過的音樂、所在位置、以及正在進行的活動，動態調整主畫面顯示的推薦內容與播放清單，使用者也能透過對歌曲按下喜歡或自行製作個人播放清單，讓YouTube Music推薦的內容越來越貼近聆聽喜好。