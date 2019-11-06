好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒

2019-11-06 13:27 聯合新聞網 綜合報導



網友在好市多購買麵包，回去切開時發現當中參雜藍色塑膠粒。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

好市多商品大份量，有時還會推出特別優惠，而讓許多人前往採購，不過商品數量多，當中可能夾雜著瑕疵品。有人在「Costco好市多 商品經驗老實說」投訴，說在好市多購買的麵包裡出現「藍色塑膠片」，讓他質疑賣場品管是否退步了。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，原po的照片中，麵包上有不知名藍點，讓他以為是麵包發霉了，結果仔細一看才發現是藍色的塑膠碎片。原po直言，購買這麼多次，第一次碰上麵包中有異物，並在文中寫道：「現在品管不嚴謹了嗎？」

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網友看完後表示，照片中的藍色塑膠很小，好險原po有將麵包切開，否則很容易就會誤食，網友留言說：「這個大小我應該吞下去了」、「好在有切開看到，不然你就變海龜了」、「吃下去就不見了」。

另外有其他網友表示，自己曾在麵包當中吃到木塊、還曾有過螺絲被摻雜其中，讓許多人不禁回覆：「好市多什麼時候有品管過？？不嘛都出問題才在下架和退貨」、「螺絲鬆了嗎？怎麼這麼頻繁出包？」、「好市多現在怎麼品管那麼差呀!」。