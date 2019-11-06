飄仙氣的倒數日曆！Wedgwood藍色小吊飾、24個美炸全包
2019-11-06 11:27
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
想讓自己的品味更上一層樓嗎？那就從瓷器收藏開始吧！耶誕節即將到來，加上百貨周年慶活動，許多瓷器品牌紛紛推出年底獨特商品，極具收藏價值，也象徵可以為自己新的一年，來個不一樣的開始，今年不少瓷器品牌的耶誕新品，都很趣味，甚至連倒數月曆都有，從12月到明年，天天都能很開心。
英國瓷器品牌Wedgwood歡慶品牌260周年，今年特別推出「藍白聖誕倒數日曆禮盒」，外盒造型是英國格魯吉亞風格的別墅，有著經典的Wedgwood藍色包裝，共有24小格，每格都有一個小型的耶誕掛飾，都有很有意義的象徵，如天使、耶誕樹、小熊等，每天打開一格，讓生活也有小驚喜，售價22,000元。
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Wedgwood另外也推出「銀白聖誕」的英式餐瓷新品，限量限時在這段時間販售，主要色調就是銀白色，呼應冬天的雪地，三大經典元素包括冬青樹、槲寄生花環與格魯吉亞聖誕樹，點綴在餐瓷旁，顏色與色調大器簡單，售價2,000～10,800元。
耶誕節一定會想到北歐的耶誕老人，來自丹麥的皇家哥本哈根（ROYAL COPENHAGEN），也在耶誕節推出「經典聖誕」系列，該系列從1895年，就推出由藝術家Finn Næss-Schmidt設計的餐瓷，今年耶誕節也再度推出，白色為主底，搭配檞寄生為靈感，以松樹枝纏繞承歡還，還有充滿節慶風格的天使、奏樂鼓與小禮物等，小巧思在上面的蝴蝶結，每個形狀各異，彷彿親手繫上般的獨特風格。另外還有耶誕老人、耶誕樹等小擺飾，很適合作為交換禮物的首選，售價900～8,025元。
年底家中也要增加擺飾嗎？德國麥森也有絕美的花瓶與瓷器，充滿古典工藝美，如皇室宴會水果架，全是華麗圖紋與手工製作，充滿奢華的尊貴感。另外眾神國度的花瓶，上面有手繪圖案，以絕美的造型，吸引藏家入手。
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