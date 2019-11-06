怎麼刷回饋最多？momo購物網雙11推「銀行優惠計算機」

2019-11-06 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



根據財團法人金融聯合中信中心今年7月統計資料顯示，信用卡平均每戶持卡張數約為4張，在雙11檔期摩拳擦掌的「刷手」們，除了要在各家網購平台優惠中為想買的商品找最佳下手時機，各家銀行與點數支付平台的回饋也要仔細看，momo購物網特別於雙11活動期間推出「銀行優惠計算器」，透過簡單步驟就能幫消費者從手中的眾多信用卡中篩選出優惠檔期最適合刷的那張卡。

momo購物網看準「支付」為消費者賺取回饋的最終必殺絕技，攜手國泰世華、玉山、花旗、台北富邦等30家銀行，以及LINE Pay、街口支付、Google Pay行動支付業者與無卡分期、點數支付平台合作等，祭出最高25%回饋方案，力拼雙11最強優惠。今年momo購物網「雙11超狂購物節」規畫了「銀行回饋刷卡懶人包」，依據4,999元、5,000～9,999元、10,000～1,9999元、20,000元以上等4大購買金額級距，列出優惠的信用卡別；進階版的「銀行優惠計算器」只要輸入消費金額、消費日期、勾選擁有的信用卡，簡單三步驟就能錢包中回饋最優的信用卡。

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momo購物網針對消費滿萬元以上消費者最有感的回饋，分享不可錯過的4張神卡：包括11月11日當天國泰世華刷卡滿11,111元以上送1,111刷卡金，KOKO卡滿11,111元再送1,666刷卡金，最高可享2,777刷卡金回饋，分別於11月14、15日凌晨0點起於活動網頁及國泰優惠App開放登錄，限量登錄名額最高6,666名；11月9日至11月13日玉山銀行單筆刷卡滿13,000元以上，送1,111刷卡金（限一次付清或分3、6、9、12期交易），限量3,000名，11月9日0點起開放登錄；11月7日至11月13日花旗銀行單筆分期滿10,000元可享1,200刷卡金回饋，共限前1,300名登錄者，11月14日下午3點起於momo購物網活動網站開放登錄；富邦銀行11月9日至11月13日momo購物網獨家單筆刷卡滿11,111元送1,220刷卡金（限分1、3、6、9、12期），限850名，11月13日下午3點30分起於momo購物網、App開放登記。

同時momo購物網也與行動支付平台攜手，鎖定小資族推出雙11優惠，包括11月11日LINE Pay momo購物網最高回饋24%；街口支付除了原本的筆筆2%街口幣回饋無上限，11月11日再加碼，第一筆消費享11%現金回饋（單筆最高回饋111元），最高回饋13%；11月9日至11月13日Google Pay單筆滿1,000元送200紅利金，需登錄限量900名。