達人驚豔推薦！Humism動態幾何錶 面盤瞬息幻變

2019-11-07 11:19 聯合新聞網 有.設計 uDesign



Humism動態藝術錶。 圖／有.設計uDesign 提供 分享 facebook 你有看過面盤會瞬息變化的腕錶嗎? 來自新加坡的新銳腕錶品牌Humism，將動態藝術融入腕錶設計，營造出瞬息變動的夢幻面盤，隨著面盤圖案不斷轉換，讓人有如置身時空隧道之感，也象徵著世間萬事萬物亦是隨著時間持續變化。知名腕錶部落格作家Harry表示：『這種將動態藝術面盤融入腕錶設計的概念，或許不是首創，但是如Humism這般熟練的運用，讓一朵朵美妙如花的圖案，在配戴者的手腕上綻放，這麼讓人驚艷的作品，真的是少見。』

這次Humism團隊與聯合數位文創旗下「有.設計uDesign」合作，於嘖嘖上線募資，一共推出「禪」、「啟程」、「無稜」、「存在」四款，每款皆有獨特設計理念，鑲入包含亞里士多德等著名哲學家靈魂，玩轉時間成為夢幻的動態藝術設計，更配備藍寶石玻璃鏡面以及日本精工NH35A機芯。而已有10年賞錶年資的Harry特別喜愛DLC類鑽碳鍍膜黑化處理錶殼的「無稜」及「存在」，以正裝錶款來說，錶徑39mm，厚度11.4mm也非常適合推薦給亞洲男性配戴。

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