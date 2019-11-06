親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

內外都治 義大尖端醫美中心開張

2019-11-06 09:29聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

一名中年婦人因膚色黯沉，到坊間美容沙龍接受淨膚雷射多次，卻變成「花花臉」，轉往大醫院求治才解除困擾。義大醫院尖端醫美中心總監劉懿珊表示，皮膚像面鏡子，可顯現人體內臟問題，經驗豐富的皮膚科醫師能及早揪出病因，協助病患由內而外解決問題，讓顏值加分。

劉懿珊表示，人體皮膚像面鏡子，可顯內臟如黑色棘皮症、黃色瘤、膽汁鬱積、皮肌炎相關腫瘤等問題，尖端醫美中心不只解決病患表相的皮膚問題，更可透過功能醫學檢驗精確評估體內代謝狀況。

她表示，變成花花臉的婦人，是因為在坊間美容坊施打雷射劑量不當，抑制皮膚正常黑色素細胞的生理，另經過功能醫學檢驗，也發現她有雌激素代謝異常現象，導致體內發炎、膚色黯沉、失眠，後來尖端醫美中心為婦人做肝臟解毒與甲基化治療，並進行光電雷射療程，才恢復淨白健康肌膚。

義大醫院尖端醫美中心昨天熱鬧開張，有別於傳統醫美領域只著重肌膚問題的處理，還整合再生醫學及功能醫學，導入基因檢測、細胞治療等新科技。

新成立的尖端醫美中心，除提供雷射光療美白、客製化原廠線雕拉提、無創口微整形、全面部精緻整形手術等服務，也有8間15坪到28坪不等的VIP病房，有如飯店總統套房的格局，搶攻國際高端病患。

尖端醫美中心規畫八間VIP病房，搶攻高端客層。記者王昭月／攝影
尖端醫美中心規畫八間VIP病房，搶攻高端客層。記者王昭月／攝影
分享
新成立的尖端醫美中心，提供雷射光療美白、客製化原廠線雕拉提、無創口微整形、全面部...
新成立的尖端醫美中心，提供雷射光療美白、客製化原廠線雕拉提、無創口微整形、全面部精緻整形手術等服務。記者王昭月／攝影
分享
義大尖端醫美中心昨天盛大開幕。記者王昭月／攝影
義大尖端醫美中心昨天盛大開幕。記者王昭月／攝影
分享
義大醫院新創設的尖端醫美中心，協助病患由淨化內在到優化外在，創下全新醫美模式。記...
義大醫院新創設的尖端醫美中心，協助病患由淨化內在到優化外在，創下全新醫美模式。記者王昭月／攝影
分享

醫美整形手術義大

相關新聞

雙11購物節前 台中百貨、飲品紛推優惠搶市

2019-11-06 09:14

超商巧克力大賞 「冰雪奇緣2」周邊買好買滿

2019-11-06 00:26

星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

2019-11-05 23:49

LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08

女星超模都在穿 衣櫥裡不能少一件大熱款連身褲

2019-11-05 19:42

你準備好了嗎？ORIS宣告飛行表時代到來

2019-11-05 18:03

台北最佳轉機點！長榮紐約時代廣場大打廣告

2019-11-05 17:24

燦坤雙11全民購物節熱銷品5折起 3大科技品牌獨家首賣

2019-11-05 16:42

熱門文章

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

2019-11-05 10:00

是狗還狐狸？老鷹從空拋下「幼犬」 驗完DNA竟超厲害

2019-11-05 11:01

「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣

2019-11-05 12:13

燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算

2019-11-05 17:28

他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂

2019-11-05 21:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top