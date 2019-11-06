內外都治 義大尖端醫美中心開張

2019-11-06 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



一名中年婦人因膚色黯沉，到坊間美容沙龍接受淨膚雷射多次，卻變成「花花臉」，轉往大醫院求治才解除困擾。義大醫院尖端醫美中心總監劉懿珊表示，皮膚像面鏡子，可顯現人體內臟問題，經驗豐富的皮膚科醫師能及早揪出病因，協助病患由內而外解決問題，讓顏值加分。

劉懿珊表示，人體皮膚像面鏡子，可顯內臟如黑色棘皮症、黃色瘤、膽汁鬱積、皮肌炎相關腫瘤等問題，尖端醫美中心不只解決病患表相的皮膚問題，更可透過功能醫學檢驗精確評估體內代謝狀況。

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她表示，變成花花臉的婦人，是因為在坊間美容坊施打雷射劑量不當，抑制皮膚正常黑色素細胞的生理，另經過功能醫學檢驗，也發現她有雌激素代謝異常現象，導致體內發炎、膚色黯沉、失眠，後來尖端醫美中心為婦人做肝臟解毒與甲基化治療，並進行光電雷射療程，才恢復淨白健康肌膚。

義大醫院尖端醫美中心昨天熱鬧開張，有別於傳統醫美領域只著重肌膚問題的處理，還整合再生醫學及功能醫學，導入基因檢測、細胞治療等新科技。