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雙11購物節前 台中百貨、飲品紛推優惠搶市

2019-11-06 09:14聯合報 記者黃寅／即時報導

天氣轉涼，台中市百貨業者紛趁著電商雙11購物節前，搶先推出周年慶、地方美食展，連冷飲業者也因應時節變化，推出「老街飲品」希望盡早卡位商機，提供消費者新的選擇。

中部的都會型OUTLET日曜天地，趁著電商雙11購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本月1日起至25日，推出名牌樣版衣全面下殺1折起，有超過20大名牌女裝、2000件樣衣絕品獨賣，最低590元就穿回家。來自義大利的國際知名品牌Armani OUTLET也獨家登場，店內服飾全面3折起。

除此，日曜天地還針對會員推出優惠活動，消費者只要身分證字號或生日含數字1，在8日至11日前往消費，即可兌換等值100元的紅利點數。

中友百貨則是自8日至21日與彰化縣政府合作，引進38家彰化業者的特色商品，舉辦「彰化美食物產展」讓台中市民深度認識彰化美食與特色物產。

展出的美食店家除了大家熟識的玉珍齋、范氏肉圓生，還有網路知名的里昂鹹蛋糕、進發蜜麻花、水根肉乾、千千包子鋪等，另外還有深耕地方多年的富雨洋傘、台灣玻璃館、社頭泉昌醬油工廠等。另外，也邀請鹿港傳藝工坊展出傳統花獅。

一芳水果茶也趁秋冬來臨，推出「一芳老街」古早味咀嚼系飲品，將紅豆粉粿 、鳳梨杏仁露、冬瓜仙草露、芋頭西米露等古早味甜品變身手搖飲品；老街全系列飲品11至12日享M杯39元、L杯49元的優惠價。

台中市日曜天地OUTLET，趁著電商雙十一購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本...
台中市日曜天地OUTLET，趁著電商雙十一購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本月1日起至25日，推出名牌樣版衣全面下殺1折起。圖／日曜天地OUTLET提供
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台中市日曜天地OUTLET，趁著電商雙十一購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本...
台中市日曜天地OUTLET，趁著電商雙十一購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本月1日起至25日，推出名牌樣版衣全面下殺1折起。圖／日曜天地OUTLET提供
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台中市日曜天地OUTLET，趁著電商雙十一購物節前，號召國際知名設計師品牌，自本月1日起至25日，推出名牌樣版衣全面下殺1折起。圖／日曜天地OUTLET提供
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老街電商

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