立冬健康補 營養師教你煮暖呼呼的高鈣纖蔬湯

2019-11-06 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



11月8日就是廿四節氣中的「立東」，象徵冬天的來臨，在台灣習俗裡立冬這天需「補冬」，透過進補恢復元氣外還能抵禦寒冬。花蓮慈濟醫院舉辦蔬食廚藝講座，由營養師示範運用常見日常食材，包含豆腐、芝麻、白糯米粉、起司條及新鮮的當季蔬菜等等，製作立冬應景的「高鈣纖蔬湯」，湯裡面放入自製的「豆腐起司丸子」，料理方式簡單容易上手，且富含一日所需的鈣質及3分之1的膳食纖維，十分健康。

活動由營養師范綱傑、范睿珉負責示範，范綱傑表示，豆腐起司丸子中的豆腐、黑芝麻、起司條富含鈣質，其中大豆異黃酮可協助體內鈣質保留、預防骨質疏鬆、具抗氧化及預防心血管疾病的功效。

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另外，湯裡頭的菠菜、黑木耳、香菇、芹菜、甜玉米、金針菇含有豐富的膳食纖維及維生素，不只熱量較低外，膳食纖維還可以調節血糖，幫助膽固醇代謝、促進排便，能有效預防大腸直腸癌的發生。

根據國民營養調查顯示，約有81至97%以上的國人鈣質攝取不足，而男、女性的平均攝取量，僅達建議量的5到7成。以衛福部「國人膳食營養素建議攝取量」，19歲以上成人，每日須攝取到1千毫克的鈣質，范綱傑說，希望讓民眾在立冬「補冬」時，藉由「高鈣纖蔬湯」補足身體所需又健康無負擔。

「好好吃，吃完身體都暖了起來！」參與高鈣纖蔬湯DIY的林小姐說，沒想到豆腐跟白糯米粉可組合成丸子，不但學到黑芝麻高鈣外，還有多種富含鈣質的蔬菜，平日在家就可料理給家人吃。志工顏惠美也大力推薦，高鈣纖蔬湯做法簡單，蔬菜豐富又含有很多鈣質跟膳食纖維，暖呼呼的湯品很適合冬天。

高鈣纖蔬湯1人份材料：豆腐50克、菠菜100克、新鮮黑木耳20克、胡蘿蔔15克、香菇20克、芹菜20克、甜玉米50克、金針菇30克、冬菜粉適量。

作法：將豆腐切塊，菠菜、玉米切段，香菇去頭切片，胡蘿蔔切片，芹菜切末，金針菇去尾備用，分別清洗乾淨後，將水放入鍋中煮滾，依序放入甜玉米，胡蘿蔔片、金針菇、豆腐、黑木耳、菠菜、最後再加入芹菜末，煮滾後放入冬菜粉調味，煮至食材熟透，關火。