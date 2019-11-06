一億畫素手機來了！小米CC9 Pro空降DXO排行第一

2019-11-06 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



小米繼上個月發表了首度搭載一億畫素相機的限量環繞屏概念機MIX Alpha之後，11月5日於新落成的北京小米科技園再發布全球首款1億畫素量產手機小米CC9 Pro，主鏡頭採用小米研發設計的1億畫素、1/1.33英寸超大感測器，搭配超廣角、人像景深、長焦、微距一共5顆鏡頭、4顆閃光燈，滿足各種焦段與場景需求，10倍混合光學變焦、50倍數字變焦和雙OIS光學防手震，搭配大量自研相機演算法，更讓CC9 Pro在DXOMARK手機影像評測指標中，以121分的總成績與下週即將在台亮相的華為Mate 30 Pro並列第一。

小米CC9 Pro擁有6.47吋19.5:9雙曲面全面屏，FHD+解析度，DCI-P3色域顯示，對比度400000：1。雙曲面加上螢幕邊框極窄，讓機身視覺厚度大幅縮減。而要把一億畫素相機塞進輕薄的機身中，也不只是把鏡頭畫素提升那麼單純，包括感光元件尺寸加大、尊享版全球首發8片式鏡頭設計，甚至鏡頭馬達與光學防手震元件都要重新訂製。另外，與小米8主鏡頭規格完全相同，具備50mm經典焦段的人像相機，也是讓CC9 Pro可以拍出奇蹟美照的秘訣。5顆鏡頭各司其職，從微距到超長焦覆蓋日常使用全焦段，讓人更期待CC9 Pro的實拍效果。

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