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一億畫素手機來了！小米CC9 Pro空降DXO排行第一

2019-11-06 01:20聯合報 記者黃筱晴／即時報導

小米繼上個月發表了首度搭載一億畫素相機的限量環繞屏概念機MIX Alpha之後，11月5日於新落成的北京小米科技園再發布全球首款1億畫素量產手機小米CC9 Pro，主鏡頭採用小米研發設計的1億畫素、1/1.33英寸超大感測器，搭配超廣角、人像景深、長焦、微距一共5顆鏡頭、4顆閃光燈，滿足各種焦段與場景需求，10倍混合光學變焦、50倍數字變焦和雙OIS光學防手震，搭配大量自研相機演算法，更讓CC9 Pro在DXOMARK手機影像評測指標中，以121分的總成績與下週即將在台亮相的華為Mate 30 Pro並列第一。

小米CC9 Pro擁有6.47吋19.5:9雙曲面全面屏，FHD+解析度，DCI-P3色域顯示，對比度400000：1。雙曲面加上螢幕邊框極窄，讓機身視覺厚度大幅縮減。而要把一億畫素相機塞進輕薄的機身中，也不只是把鏡頭畫素提升那麼單純，包括感光元件尺寸加大、尊享版全球首發8片式鏡頭設計，甚至鏡頭馬達與光學防手震元件都要重新訂製。另外，與小米8主鏡頭規格完全相同，具備50mm經典焦段的人像相機，也是讓CC9 Pro可以拍出奇蹟美照的秘訣。5顆鏡頭各司其職，從微距到超長焦覆蓋日常使用全焦段，讓人更期待CC9 Pro的實拍效果。

小米CC9 Pro建議售價人民幣2,799元（約台幣12,200元）起，另有尊享版建議售價人民幣3,499元（約15,200元）。小米台灣確認將引進小米CC9 Pro系列，國際版型號可能被稱為小米Note 10，預計將於12月初公布詳細資訊。

小米發布全球首款1億畫素量產手機小米CC9 Pro，預計12月初公布更詳細在台灣...
小米發布全球首款1億畫素量產手機小米CC9 Pro，預計12月初公布更詳細在台灣銷售資訊。圖／小米台灣提供
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