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星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收

2019-11-05 23:49聯合報 記者張芳瑜／即時報導

每年歲末最歡樂的耶誕佳節即將來臨，今年星巴克以「We wish you a merry coffee」捎來祝福，11/6起，將每年耶誕最期待的焦點飲品「太妃核果風味那堤」重磅回歸，還有以圓點及以枴杖糖條紋設計的兩款復古耶誕紅杯款，一起分享耶誕的美好。此外，還有多達上百項耶誕限定的主題系列商品，也是每年粉絲必搶的限量商品，無論作為交換禮物、或自用蒐藏都很合適。

一直以來大受消費者歡迎的耶誕飲品「太妃核果風味那堤」是每次耶誕的必備商品，絲滑般的現蒸牛奶加上完美濃縮與甜美的太妃核果風味糖漿，是帶來溫暖的幸福滋味。今年度耶誕限定飲品，還有去年上市即受到顧客喜愛的「薄荷風味摩卡咖啡」，以常見的耶誕點心元素「巧克力」、「薄荷拐杖糖」為概念，在巧克力醬與薄荷風味糖漿中加入經典濃縮與牛奶，僅限於台北時代門市與時代B2門市販售，而象徵著節慶到來的「耶誕綜合咖啡豆」也同步上市。

還有每每推出都讓粉絲瘋搶的耶誕系列商品，今年以「Merry little holiday party」為主題，除有星巴克經典女神外，也邀請來可愛的北極熊及他的好朋友們企鵝、海豹一起迎接節日來臨，眾多商品都換上濃濃的耶誕氣氛，像是超可愛的雙層玻璃杯也推出冬季北極熊與企鵝款；企鵝送禮不鏽鋼水壺、北極熊TOGO不鏽鋼杯超萌圖案每款都想買；北極熊造型隨行杯袋、單杯提袋讓做環保也可以耍可愛；矽膠杯蓋也有北極熊小熊、海豹小熊的全新造型也都於11/6上市，每款商品數量有限，喜歡的粉絲記得手刀快搶。

耶誕綜合咖啡豆(左起)、黃金烘焙咖啡豆、濃縮烘焙咖啡豆，售價420元。圖／星巴克...
耶誕綜合咖啡豆(左起)、黃金烘焙咖啡豆、濃縮烘焙咖啡豆，售價420元。圖／星巴克提供
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冬季北極熊雙層玻璃杯，售價600元；企鵝雙層玻璃杯，售價550元。圖／星巴克提供
冬季北極熊雙層玻璃杯，售價600元；企鵝雙層玻璃杯，售價550元。圖／星巴克提供
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北極熊造型隨行杯袋，售價300元。圖／星巴克提供
北極熊造型隨行杯袋，售價300元。圖／星巴克提供
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企鵝送禮不鏽鋼水壺，售價1,200元。圖／星巴克提供
企鵝送禮不鏽鋼水壺，售價1,200元。圖／星巴克提供
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北極熊造型馬克杯，售價480元。圖／星巴克提供
北極熊造型馬克杯，售價480元。圖／星巴克提供
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北極熊、企鵝便利單杯提袋，售價280元。圖／星巴克提供
北極熊、企鵝便利單杯提袋，售價280元。圖／星巴克提供
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北極熊杯盤組，售價650元。圖／星巴克提供
北極熊杯盤組，售價650元。圖／星巴克提供
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北極熊TOGO不鏽鋼杯，售價1,380元。圖／星巴克提供
北極熊TOGO不鏽鋼杯，售價1,380元。圖／星巴克提供
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北極熊小熊、海豹小熊矽膠杯蓋，售價480元。圖／星巴克提供
北極熊小熊、海豹小熊矽膠杯蓋，售價480元。圖／星巴克提供
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全球星巴克耶誕，推出圓點及以枴杖糖條紋為設計的兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供
全球星巴克耶誕，推出圓點及以枴杖糖條紋為設計的兩款復古耶誕紅杯。圖／星巴克提供
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星巴克今年的耶誕系列商品，以Merry little holiday party...
星巴克今年的耶誕系列商品，以Merry little holiday party為主題。圖／星巴克提供
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北極熊POLKA隨身瓶，售價1,400元。圖／星巴克提供
北極熊POLKA隨身瓶，售價1,400元。圖／星巴克提供
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北極熊祝福冷水壺，售價550元。圖／星巴克提供
北極熊祝福冷水壺，售價550元。圖／星巴克提供
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北極熊星巴克巧克力

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