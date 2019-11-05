LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北即時報導



結合製箱工藝、品味家具與家飾，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在南港區以兩層樓的大器空間，規劃貴賓專屬的預約制硬箱展，從小型硬箱包款以至結合生活玩趣與品味的茶箱、酒箱、置物箱等，作大規模的展出之餘，也融入生活品味與風格設計，之中的箱王為580萬、附有折疊椅的頂級美容化妝硬箱。

今年度硬箱展以售價論的「箱王」，由頂級美容化妝硬箱奪得，售價580萬元。圖／LV提供 分享 facebook

這座化妝箱的不斐之處，在於三面摺合的立體設計，相較於雙面開的硬箱更為繁複精細，包括鏡台、摺疊椅、可客製尺寸的抽屜等，體現製箱工藝的精緻與奢華。而每次年度貴賓專屬硬箱展都會推出藝術家訂製箱盒，今年男、女箱盒組的繪製主題分別為星空銀河、滿月錦鯉等繽紛新作，分別是160萬與196萬，皆為獨一無二的箱盒，也都已被藏家收購。

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以此藝術箱盒為參觀起點，在男士樓層分別規劃雅緻品酩、博弈遊樂、霓光彩虹等箱款置放的空間，仕女樓層則有茶箱、工藝細節現場示範、梳妝箱及珠寶箱等區域，以箱盒作為主題，環繞以Objets Nomades家具及家飾設計作品，讓箱盒不只是單一物件，而是呈現箱盒在生活之中可以發揮的角色、裝飾或空間定位等延伸意義。男士生活對於生活品味、細節的講究，則來自酒款、博奕遊戲、腕表等箱盒，西洋棋箱盒為以異國木料製作的西洋棋身、獨家VVN牛皮的棋盤打造而成，或是因應時代而生的透明球鞋箱款，此外，也首度展出為香檳王（Dom Pérignon）打造的特製硬箱，內附冰桶、杯具，方便旅行中享受小酌之歡。

以硬箱連結生活 體驗優質品味

自1921年起，路易威登的廣告標題就用「以箱識人（Show me your luggage and Ill tell you who you are）」點出旅行者和行李箱用品之間的關係，在近百年的歲月中，位於Asnières的工坊始終是路易威登的唯一生產地點，並承襲皮革師傅相傳的知識和技能，從篩選皮革到縫製、敲打至完工，都縝密完成。因此打從1854年創始以來，路易威登就經常為皇室成員或名人訂製各式旅行硬箱，包括拿破崙三世的妻子尤金尼皇后、非洲探險家皮埃爾、作家海明威…等，各種用度也帶來各式有趣的箱款包括雪茄盒、威士忌酒櫃、釣魚竿套、網球拍套、雪橇套、樂器盒等，印度王公就曾委託訂製過Epi皮質的品茶硬箱；而monogram帽盒則是相當具有時代感的物件，安全密封開合、附有可拆卸式身分證皮夾，盒底加上金色黃銅護腳，時至今日則延伸出精巧可愛的Petite Boite Chapeau包款。