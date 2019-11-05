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第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08聯合報 記者楊詩涵／台北即時報導

結合製箱工藝、品味家具與家飾，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在南港區以兩層樓的大器空間，規劃貴賓專屬的預約制硬箱展，從小型硬箱包款以至結合生活玩趣與品味的茶箱、酒箱、置物箱等，作大規模的展出之餘，也融入生活品味與風格設計，之中的箱王為580萬、附有折疊椅的頂級美容化妝硬箱。

今年度硬箱展以售價論的「箱王」，由頂級美容化妝硬箱奪得，售價580萬元。圖／LV...
今年度硬箱展以售價論的「箱王」，由頂級美容化妝硬箱奪得，售價580萬元。圖／LV提供
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這座化妝箱的不斐之處，在於三面摺合的立體設計，相較於雙面開的硬箱更為繁複精細，包括鏡台、摺疊椅、可客製尺寸的抽屜等，體現製箱工藝的精緻與奢華。而每次年度貴賓專屬硬箱展都會推出藝術家訂製箱盒，今年男、女箱盒組的繪製主題分別為星空銀河、滿月錦鯉等繽紛新作，分別是160萬與196萬，皆為獨一無二的箱盒，也都已被藏家收購。

以此藝術箱盒為參觀起點，在男士樓層分別規劃雅緻品酩、博弈遊樂、霓光彩虹等箱款置放的空間，仕女樓層則有茶箱、工藝細節現場示範、梳妝箱及珠寶箱等區域，以箱盒作為主題，環繞以Objets Nomades家具及家飾設計作品，讓箱盒不只是單一物件，而是呈現箱盒在生活之中可以發揮的角色、裝飾或空間定位等延伸意義。男士生活對於生活品味、細節的講究，則來自酒款、博奕遊戲、腕表等箱盒，西洋棋箱盒為以異國木料製作的西洋棋身、獨家VVN牛皮的棋盤打造而成，或是因應時代而生的透明球鞋箱款，此外，也首度展出為香檳王（Dom Pérignon）打造的特製硬箱，內附冰桶、杯具，方便旅行中享受小酌之歡。

以硬箱連結生活 體驗優質品味

自1921年起，路易威登的廣告標題就用「以箱識人（Show me your luggage and Ill tell you who you are）」點出旅行者和行李箱用品之間的關係，在近百年的歲月中，位於Asnières的工坊始終是路易威登的唯一生產地點，並承襲皮革師傅相傳的知識和技能，從篩選皮革到縫製、敲打至完工，都縝密完成。因此打從1854年創始以來，路易威登就經常為皇室成員或名人訂製各式旅行硬箱，包括拿破崙三世的妻子尤金尼皇后、非洲探險家皮埃爾、作家海明威…等，各種用度也帶來各式有趣的箱款包括雪茄盒、威士忌酒櫃、釣魚竿套、網球拍套、雪橇套、樂器盒等，印度王公就曾委託訂製過Epi皮質的品茶硬箱；而monogram帽盒則是相當具有時代感的物件，安全密封開合、附有可拆卸式身分證皮夾，盒底加上金色黃銅護腳，時至今日則延伸出精巧可愛的Petite Boite Chapeau包款。

路易威登為日常生活箱款提供了各式各樣的訂製服務，也透過硬箱展傳達人與箱盒、生活之間的連結，而本次配襯硬箱展所陳列的Objets Nomades家具及家飾系列，包括由Campana Brothers設計的知名雲朵沙發Bamboca Sofa、ATELIER OÏ設計的Serpentine Table、Edward Barber和Jay Osgerby設計的燈具等，其中造價131萬的Serpentine Table進不了電梯，還得動用吊車，也難得地列入了此次展件。今年度貴賓專屬的預約制硬箱展，非公開展出，自即日起展至11月10日截止。

男士區陳列霓光彩虹箱盒區，左側球鞋箱每只112萬元、右側的彩虹大型箱款為259萬...
男士區陳列霓光彩虹箱盒區，左側球鞋箱每只112萬元、右側的彩虹大型箱款為259萬元。圖／LV提供
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在硬箱展現場也有工匠示範箱盒繪製過程。圖／LV提供
在硬箱展現場也有工匠示範箱盒繪製過程。圖／LV提供
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Monogram旅行用帽盒（40 X 18 cm），售價15萬6,000元。圖／...
Monogram旅行用帽盒（40 X 18 cm），售價15萬6,000元。圖／LV提供
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香水硬箱，售價18萬3,000元。圖／LV提供
香水硬箱，售價18萬3,000元。圖／LV提供
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威士忌酒硬箱，售價150萬元。圖／LV提供
威士忌酒硬箱，售價150萬元。圖／LV提供
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由旅行箱盒、帽箱延伸而誕生的Petite Malle、Petite Boite ...
由旅行箱盒、帽箱延伸而誕生的Petite Malle、Petite Boite Chapeau包款等也於硬箱展中陳列。圖／LV提供
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男士款霓光彩虹箱，售價259萬元。圖／LV提供
男士款霓光彩虹箱，售價259萬元。圖／LV提供
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硬箱展現場亦有行李箱邊及角位包邊保護的示範工序。圖／LV提供
硬箱展現場亦有行李箱邊及角位包邊保護的示範工序。圖／LV提供
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仕女區以帽箱、抽屜硬箱、頂級美容化妝硬箱等，作為臥室起居間的主題箱款。圖／LV提...
仕女區以帽箱、抽屜硬箱、頂級美容化妝硬箱等，作為臥室起居間的主題箱款。圖／LV提供
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本次硬箱展將各式大小硬箱融入生活型態中，並襯以Objets Nomades家具及...
本次硬箱展將各式大小硬箱融入生活型態中，並襯以Objets Nomades家具及家飾系列。圖／LV提供
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以滿月錦鯉為主題的特製箱款已有藏家購買，整組售價196萬。圖／LV提供
以滿月錦鯉為主題的特製箱款已有藏家購買，整組售價196萬。圖／LV提供
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王德傳品茗硬箱11件组，價格店洽。圖／LV提供
王德傳品茗硬箱11件组，價格店洽。圖／LV提供
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歷經了一個月、從無到有的佈展而誕生的「貴賓專屬預約制硬箱展」，右側為已售出的16...
歷經了一個月、從無到有的佈展而誕生的「貴賓專屬預約制硬箱展」，右側為已售出的160萬的銀河星空主題箱組。圖／LV提供
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男士區陳列博奕遊戲箱款，左側為售價435萬元的博弈箱。圖／LV提供
男士區陳列博奕遊戲箱款，左側為售價435萬元的博弈箱。圖／LV提供
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多款腕表箱，售價158萬元。圖／LV提供
多款腕表箱，售價158萬元。圖／LV提供
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珠寶箱，售價399萬元。圖／LV提供
珠寶箱，售價399萬元。圖／LV提供
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