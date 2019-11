LV期間限定豪宅 超奢華的貴賓專屬預約制硬箱展

2019-11-05 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /台北即時報導



結合製箱工藝、品味家具與家飾,路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)在南港區以兩層樓的大器空間,規劃貴賓專屬的預約制硬箱展,從小型硬箱包款以至結合生活玩趣與品味的茶箱、酒箱、置物箱等,作大規模的展出之餘,也融入生活品味與風格設計,之中的箱王為580萬、附有折疊椅的頂級美容化妝硬箱。

今年度硬箱展以售價論的「箱王」,由頂級美容化妝硬箱奪得,售價580萬元。圖/LV提供 分享 facebook

這座化妝箱的不斐之處,在於三面摺合的立體設計,相較於雙面開的硬箱更為繁複精細,包括鏡台、摺疊椅、可客製尺寸的抽屜等,體現製箱工藝的精緻與奢華。而每次年度貴賓專屬硬箱展都會推出藝術家訂製箱盒,今年男、女箱盒組的繪製主題分別為星空銀河、滿月錦鯉等繽紛新作,分別是160萬與196萬,皆為獨一無二的箱盒,也都已被藏家收購。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

以此藝術箱盒為參觀起點,在男士樓層分別規劃雅緻品酩、博弈遊樂、霓光彩虹等箱款置放的空間,仕女樓層則有茶箱、工藝細節現場示範、梳妝箱及珠寶箱等區域,以箱盒作為主題,環繞以Objets Nomades家具及家飾設計作品,讓箱盒不只是單一物件,而是呈現箱盒在生活之中可以發揮的角色、裝飾或空間定位等延伸意義。男士生活對於生活品味、細節的講究,則來自酒款、博奕遊戲、腕表等箱盒,西洋棋箱盒為以異國木料製作的西洋棋身、獨家VVN牛皮的棋盤打造而成,或是因應時代而生的透明球鞋箱款,此外,也首度展出為香檳王(Dom Pérignon)打造的特製硬箱,內附冰桶、杯具,方便旅行中享受小酌之歡。

以硬箱連結生活 體驗優質品味

自1921年起,路易威登的廣告標題就用「以箱識人(Show me your luggage and Ill tell you who you are)」點出旅行者和行李箱用品之間的關係,在近百年的歲月中,位於Asnières的工坊始終是路易威登的唯一生產地點,並承襲皮革師傅相傳的知識和技能,從篩選皮革到縫製、敲打至完工,都縝密完成。因此打從1854年創始以來,路易威登就經常為皇室成員或名人訂製各式旅行硬箱,包括拿破崙三世的妻子尤金尼皇后、非洲探險家皮埃爾、作家海明威…等,各種用度也帶來各式有趣的箱款包括雪茄盒、威士忌酒櫃、釣魚竿套、網球拍套、雪橇套、樂器盒等,印度王公就曾委託訂製過Epi皮質的品茶硬箱;而monogram帽盒則是相當具有時代感的物件,安全密封開合、附有可拆卸式身分證皮夾,盒底加上金色黃銅護腳,時至今日則延伸出精巧可愛的Petite Boite Chapeau包款。