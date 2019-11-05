有錢也不要買！超沒用的4種家具 茶几占空間又難清潔

2019-11-05 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



年底要到了，想讓自己家裡煥然一新嗎？很多人會選在年底時，把家裡重新改裝一下，或是添購新家具，但買家具前，一定要好好想一想，這些家具真的必要嗎？

之前曾有網友討論到，包括浴缸、水晶燈等，都是不必要的家具，因為浴缸裝了，一年泡不到幾次澡，水晶燈則是容易積灰塵，根本也難清理。

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以下是綜合網友與居家業者的說法，還有這4項家具，買之前也要好好考慮一下。

一、展示櫃／開放式的櫥櫃

很多人家中，都喜歡買櫃子，原因是「收納」，但很多人會購買的是「開放式的展示櫃」，各種櫃子上，都有開放式的展示空間。

其實仔細想一下，自己真的有那麼多東西會擺嗎？或是到底多久會好好整理這些開放式展示櫃呢？其實根本很少吧！所以還是別買了。

二、茶几

很多人會喜歡茶几，因為覺得可以放放面紙、遙控器或是喝東西可以放，但其實有沒有發現，茶几會增加自己在打掃時的麻煩，如果有掃地機器人也很難用，其實這些東西都可以放在客廳的桌子上，就不要亂花錢了。

三、吊籃椅

最近很流行吊籃椅，各個網美名店中都有，大家去喝東西時都會想要坐坐看，然後就會想買回家，然後就會「一年坐一次」，因為其實這款椅子真的很難坐，平常都忙死了，倒不如買台按摩椅吧！

四、床尾凳

常到國外住飯店時，大家都會發現，他們在床尾都會放一個凳子，可以坐或是放衣服，而且這樣看起來，家裡的床也大器，所以就會想要買。