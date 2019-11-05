女星超模都在穿 衣櫥裡不能少一件大熱款連身褲

2019-11-05 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



懶得思考穿搭時，很多人把洋裝視為最佳解答，一件式的設計輕鬆簡單就解決造型困難，無需特別的搭配技巧。不過今年秋冬一直到明年春夏，同樣採一件式設計的連身褲成為大熱款，對於喜歡動作比較沒有那麼淑女、更追求無拘無束造型的人來說，絕對是取代洋裝的好選擇。近來幾位女星、超模不約而同選擇黑色連身褲作為出席活動的戰服，沉穩正式的色調與材質呈現的設計感，跟晚禮服一樣能夠穿出優雅又帥氣的正裝效果。

Saint Laurent的褲裝向來頗具代表性，既中性又火辣的品牌風格總能打造率性俐落的強悍女人味。日前在美國洛杉磯舉辦的第23屆好萊塢電影獎（Hollywood Film Awards）中，女星達柯塔強生（Dakota Johnson）就選穿Saint Laurent 2020春夏秀款亮片連身西裝現身，硬挺的肩線與外翻領片搭深V剪裁，銳利摩登，而布滿亮片的設計也為看似低調的黑色增添搶眼的閃亮效果，配上細繫帶高跟涼鞋，更顯性感。

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