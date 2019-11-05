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女星超模都在穿 衣櫥裡不能少一件大熱款連身褲

2019-11-05 19:42聯合報 記者吳曉涵／即時報導

懶得思考穿搭時，很多人把洋裝視為最佳解答，一件式的設計輕鬆簡單就解決造型困難，無需特別的搭配技巧。不過今年秋冬一直到明年春夏，同樣採一件式設計的連身褲成為大熱款，對於喜歡動作比較沒有那麼淑女、更追求無拘無束造型的人來說，絕對是取代洋裝的好選擇。近來幾位女星、超模不約而同選擇黑色連身褲作為出席活動的戰服，沉穩正式的色調與材質呈現的設計感，跟晚禮服一樣能夠穿出優雅又帥氣的正裝效果。

Saint Laurent的褲裝向來頗具代表性，既中性又火辣的品牌風格總能打造率性俐落的強悍女人味。日前在美國洛杉磯舉辦的第23屆好萊塢電影獎（Hollywood Film Awards）中，女星達柯塔強生（Dakota Johnson）就選穿Saint Laurent 2020春夏秀款亮片連身西裝現身，硬挺的肩線與外翻領片搭深V剪裁，銳利摩登，而布滿亮片的設計也為看似低調的黑色增添搶眼的閃亮效果，配上細繫帶高跟涼鞋，更顯性感。

而超模杜晨克洛斯（Doutzen Kroes）在MTV歐洲音樂獎的紅毯上，則是以ISABEL MARANT 2020春夏的黑色連身褲登場，鉚釘裝飾與皮革布料的組合霸氣十足，與達柯塔強生同樣選擇細繫帶高跟涼鞋避免太過厚重的造型效果，搭配高馬尾的俏皮感，展現迷人的超模氣勢。

超模杜晨克洛斯ISABEL MARANT 2020春夏的黑色連身褲出席MTV歐洲...
超模杜晨克洛斯ISABEL MARANT 2020春夏的黑色連身褲出席MTV歐洲音樂獎。圖／摘自fashionsizzle.com
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今年秋冬一直到明年春夏連身褲成為大熱款。圖／Blumarine提供
今年秋冬一直到明年春夏連身褲成為大熱款。圖／Blumarine提供
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MISTY碎花連身褲，11,800元。圖／Ted Baker提供
MISTY碎花連身褲，11,800元。圖／Ted Baker提供
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房思瑜以Club Monaco 2019秋冬格紋連身褲現身舞台劇記者會。圖／Cl...
房思瑜以Club Monaco 2019秋冬格紋連身褲現身舞台劇記者會。圖／Club Monaco提供
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ARIOCA抽繩牛仔連身褲，11,,800元。圖／Ted Baker提供
ARIOCA抽繩牛仔連身褲，11,,800元。圖／Ted Baker提供
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達柯塔強生選穿Saint Laurent 2020春夏秀款亮片連身西裝現身好萊塢...
達柯塔強生選穿Saint Laurent 2020春夏秀款亮片連身西裝現身好萊塢電影獎。圖／Saint Laurent提供
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