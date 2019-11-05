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你準備好了嗎？ORIS宣告飛行表時代到來

2019-11-05 18:03聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

鐘表業的流行雖然比較緩慢，不過仍持續的轉變中，就如同ORIS在潛水表熱潮仍延燒的當下，挺進了飛行表領域。先於今年9月在上海曝光全新的Big Crown ProPilot X Calibre 115表款後，並在台北以「型男飛行日誌UP IN THE AIR」為主題展出Big Crown ProPilot雙時區腕錶與第40中隊限量表、以及復古的Big Crown指針式日期表，滿足不同世代對於飛行的想像。

對資深表迷而言，每一個階段，腕表品牌都會一窩蜂的熱衷於某項運動，並推出相應的表款，像是現在熱門的潛水表，但在十年前卻是反應平平，因為當時最夯的是賽車主題腕表。而今，在潛水表看似熱潮未退時，ORIS卻勇於跳出這樣的思維，不只在9月先推出搭載全新機芯的Big Crown ProPilot X Calibre 115表款，讓消費者看到飛行表的另一種可能，並非要有看似複雜的計時、測速裝置。其表圈設計靈感就來自噴射機渦輪葉片，吸睛鏤空表盤沒有任何屏蔽和多餘裝飾，帶出強烈的工業結構線條。嶄新又前衛的設計果然造成話題，據ORIS透露當初搶先上市的五只都已售罄，經銷商也不斷的追加貨量。

此外，一直是ORIS長賣款的Big Crown系列，本就是以經典飛行表為靈感而設， 今年亦推出了ProPilot雙時區腕表與第40中隊限量表款。採用耐磨Ventile面料表帶的ProPilot雙時區腕表，以中央紅色尾端指針指示第二時區，擁有44毫米表徑具有清晰開放的表盤，搭配大時標，讓飛行員可清楚辨時。而為了向比利時空軍搜救隊第40中隊Heli的夥伴關係致意，ORIS採用鍍有灰色的不鏽鋼表殼，點綴呼應第40中隊運作的海王直升機上的橙色、綠色和米色，表背亦鐫刻中隊的徽章，搭配軍用綠色紡織表帶，打造第40中隊限量表。

不可錯過的還有Big Crown指針式日期表，大尺寸的洋蔥式表冠是這系列腕表的最大特色，堪稱是飛行表中的經典。為了紀念這系列腕表誕生80周年，ORIS也特別打造了以青銅表殼、表冠搭配綠色表盤的新款，與白色時間顯示形成對比，營造復古質感。而同款使用不鏽鋼表殼配上深紅表盤的表款，支持者也大有人在；特別的是結合不鏽鋼表殼與青銅表圈的藍面Big Crown指針式日期表 ，在相同的配置下，雋永質感更為突出。

女模演繹今年ORiS最新款的Big Crown ProPilot X Calib...
女模演繹今年ORiS最新款的Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表，約20萬8,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown指針式日期腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約49,000元。...
ORIS Big Crown指針式日期腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約49,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown指針式日期腕表80周年紀念款，青銅表殼、表冠、表圈，...
ORIS Big Crown指針式日期腕表80周年紀念款，青銅表殼、表冠、表圈，搭配皮革表帶，約60,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown指針式日期腕表，不鏽鋼表殼搭配青銅表圈、皮革表帶，約...
ORIS Big Crown指針式日期腕表，不鏽鋼表殼搭配青銅表圈、皮革表帶，約48,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表，...
ORIS Big Crown ProPilot X Calibre 115腕表，鈦金屬表殼搭配皮革表帶，搭載10日動力儲存手上鍊機芯，約19萬8,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown第40中隊限量腕表，灰色PVD不鏽鋼表殼，搭配軍用綠...
ORIS Big Crown第40中隊限量腕表，灰色PVD不鏽鋼表殼，搭配軍用綠色紡織表帶，全球限量500只，約60,000元。圖／ORIS提供
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ORIS Big Crown ProPilot雙時區腕表，不鏽鋼表殼搭配Vent...
ORIS Big Crown ProPilot雙時區腕表，不鏽鋼表殼搭配Ventile面料製成的紡織表帶，約75,000元。圖／ORIS提供
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