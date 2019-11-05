燦坤雙11全民購物節熱銷品5折起 3大科技品牌獨家首賣

2019-11-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



迎戰年末最重要的雙11購物盛典，燦坤3C將於11月8日至11月12日舉辦「雙11全民購物節」，多款人氣熱銷商品低於5折起，並獨家首賣全球三大科技品牌新品，會員獨享的豪華滿額禮最高將限量送出市價99,999元的75吋4K電視，還有全台門市限定的每日限量秒殺排隊商品最低34折起。燦坤線上購物即日起至11月7日搶先推出百萬紅包雨互動遊戲，為雙11買氣預熱。

燦坤3C總經理李佳峰表示，燦坤「雙11全民購物節」與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，更獨家引進智慧清掃類的睿米Roidmi、智慧穿戴類的華米Amazfit、智慧照明類的易來Yeelight等三大品牌，讓消費者體驗最有話題性的人氣新品，更與台灣大車隊獨家合作推出燦坤會員搭車金優惠，打造全台最強的3C雙11盛典。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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燦坤「雙11全民購物節」推出多項折扣優惠，降價幅度總額破億元，像是Panasonic日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱原價46,900元、活動價39,900元，另享政府補助最高5,000元，原廠送市價6,000元的真空彩樣燜燒鍋及7－ELEVEN商品卡，燦坤再獨家加碼送市價6,200元的摩堤鑄鐵鍋，總優惠高達24,200元；ASUS ROG i7獨顯電競筆電G531GT現省4,910元、活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機；LG 65型IPS廣視角4K電視活動價36,900元，限量500台；B&O PLAY真無線藍牙耳機E8現省5,000元、55折活動價5,990元，限量400台；XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組挑戰最低價，現省4,481元、活動價4,999元，限量200台；燦坤獨賣的roborock 2019全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6曜石黑現省2,000元、活動價13,999元，限量1,000台，加贈30入一次性拖布。

燦坤獨家引進的睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器，擁有1.5公斤超輕便機身與吸拖一體的便利設計，支援磁吸無線充電並提供65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機App確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購價現省1,000元、只要9,995元，再送市價995元的吸頭與配件收納包。華米Amazfit GTS魅力版智慧手表搭載341ppi的超視網膜級AMOLED螢幕、14天超長電池續航力加上50公尺防水能力，滿足室內與戶外需求。時尚方形表盤搭配消光黑、玫瑰金、紳士藍等多彩金屬表身，原價4,395元、預購優惠價3,895元；Amazfit GTR特仕版智慧手表採用圓形AMOLED優雅設計，螢幕支持全天候顯示功能，以金屬及陶瓷材質打造奢華感，具備24天超長電池續航力，原價4,995元、預購優惠價4,495元。易來Yeelight 照明裝置則採用插電充電雙模式，充電續航時間5小時，可透過Micro USB或行動電源充電，會員價1,200元、活動價745元，無線充電夜燈－15W快充版即日起至11月12日開放預購，原價995元、預購優惠價895元，11月下旬開始出貨。

在會員獨享滿額優惠方面，活動期間於燦坤消費滿6萬元送Panasonic國際牌負離子空氣清淨機與一組全新濾網，總市值3,250元、限量1,500組；消費滿25萬元送PHILIPS飛利浦健康氣炸鍋及原廠配件三件組，市價8,990元、限量50組；消費滿100萬元送最高階的新機iPhone 11 Pro Max 256GB，市價45,400元、限量3組或市價高達99,999元的JVC 75型4K電視、限量3組。

燦坤3C也為會員設計了門市限定的獨家秒殺排隊商品，11月8日至11月12日全台門市每天上午11點準時開賣兩款限量商品，最低下殺34折，每人每卡每日限購一品，可付現或全額刷清。11月9日推出Logitech M350鵝卵石無線滑鼠＋K380藍牙鍵盤特價999元、限量2,500組，TECO 20L烤箱秒殺價999元、限量1,500台；11月10日推出Tt eSPORTS挑戰者多彩電競滑鼠組特價690元、限量1,000台，ADATA 10瓦燈泡4入組特價199元、限量1,000組。

燦坤線上購物即日起至11月7日每天中午12點、下午3點、晚上8點15:00各有兩次機會參與百萬紅包雨互動遊戲，單日最高有機會領取現金抵用券3,000元，紅包總值突破百萬元，數量有限送完為止，天天線上簽到再加碼購物金1,511元。即日起同步開放年度百大強品預購，包括市價18,900元的JVC 43型4K電視特價8,999元。

燦坤還與台灣大車隊攜手推出會員獨享搭車金優惠，單趟最高可折抵50元。燦坤「雙11全民購物節」活動期間購買指定Apple商品、筆電、電視、冰箱、洗衣機、清掃家電、潔淨家電可享12期分期零利率；刷台新燦坤聯名卡消費滿15萬元更可享最高回饋4,500元還元金，限量20份，需登錄會員，可同享0.5%基本回饋。