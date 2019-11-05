親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

燦坤雙11全民購物節熱銷品5折起　3大科技品牌獨家首賣

2019-11-05 16:42聯合報 記者陳立儀／即時報導

迎戰年末最重要的雙11購物盛典，燦坤3C將於11月8日至11月12日舉辦「雙11全民購物節」，多款人氣熱銷商品低於5折起，並獨家首賣全球三大科技品牌新品，會員獨享的豪華滿額禮最高將限量送出市價99,999元的75吋4K電視，還有全台門市限定的每日限量秒殺排隊商品最低34折起。燦坤線上購物即日起至11月7日搶先推出百萬紅包雨互動遊戲，為雙11買氣預熱。

燦坤3C總經理李佳峰表示，燦坤「雙11全民購物節」與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，更獨家引進智慧清掃類的睿米Roidmi、智慧穿戴類的華米Amazfit、智慧照明類的易來Yeelight等三大品牌，讓消費者體驗最有話題性的人氣新品，更與台灣大車隊獨家合作推出燦坤會員搭車金優惠，打造全台最強的3C雙11盛典。

燦坤「雙11全民購物節」推出多項折扣優惠，降價幅度總額破億元，像是Panasonic日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱原價46,900元、活動價39,900元，另享政府補助最高5,000元，原廠送市價6,000元的真空彩樣燜燒鍋及7－ELEVEN商品卡，燦坤再獨家加碼送市價6,200元的摩堤鑄鐵鍋，總優惠高達24,200元；ASUS ROG i7獨顯電競筆電G531GT現省4,910元、活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機；LG 65型IPS廣視角4K電視活動價36,900元，限量500台；B&O PLAY真無線藍牙耳機E8現省5,000元、55折活動價5,990元，限量400台；XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組挑戰最低價，現省4,481元、活動價4,999元，限量200台；燦坤獨賣的roborock 2019全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6曜石黑現省2,000元、活動價13,999元，限量1,000台，加贈30入一次性拖布。

燦坤獨家引進的睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器，擁有1.5公斤超輕便機身與吸拖一體的便利設計，支援磁吸無線充電並提供65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機App確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購價現省1,000元、只要9,995元，再送市價995元的吸頭與配件收納包。華米Amazfit GTS魅力版智慧手表搭載341ppi的超視網膜級AMOLED螢幕、14天超長電池續航力加上50公尺防水能力，滿足室內與戶外需求。時尚方形表盤搭配消光黑、玫瑰金、紳士藍等多彩金屬表身，原價4,395元、預購優惠價3,895元；Amazfit GTR特仕版智慧手表採用圓形AMOLED優雅設計，螢幕支持全天候顯示功能，以金屬及陶瓷材質打造奢華感，具備24天超長電池續航力，原價4,995元、預購優惠價4,495元。易來Yeelight 照明裝置則採用插電充電雙模式，充電續航時間5小時，可透過Micro USB或行動電源充電，會員價1,200元、活動價745元，無線充電夜燈－15W快充版即日起至11月12日開放預購，原價995元、預購優惠價895元，11月下旬開始出貨。

在會員獨享滿額優惠方面，活動期間於燦坤消費滿6萬元送Panasonic國際牌負離子空氣清淨機與一組全新濾網，總市值3,250元、限量1,500組；消費滿25萬元送PHILIPS飛利浦健康氣炸鍋及原廠配件三件組，市價8,990元、限量50組；消費滿100萬元送最高階的新機iPhone 11 Pro Max 256GB，市價45,400元、限量3組或市價高達99,999元的JVC 75型4K電視、限量3組。

燦坤3C也為會員設計了門市限定的獨家秒殺排隊商品，11月8日至11月12日全台門市每天上午11點準時開賣兩款限量商品，最低下殺34折，每人每卡每日限購一品，可付現或全額刷清。11月9日推出Logitech M350鵝卵石無線滑鼠＋K380藍牙鍵盤特價999元、限量2,500組，TECO 20L烤箱秒殺價999元、限量1,500台；11月10日推出Tt eSPORTS挑戰者多彩電競滑鼠組特價690元、限量1,000台，ADATA 10瓦燈泡4入組特價199元、限量1,000組。

燦坤線上購物即日起至11月7日每天中午12點、下午3點、晚上8點15:00各有兩次機會參與百萬紅包雨互動遊戲，單日最高有機會領取現金抵用券3,000元，紅包總值突破百萬元，數量有限送完為止，天天線上簽到再加碼購物金1,511元。即日起同步開放年度百大強品預購，包括市價18,900元的JVC 43型4K電視特價8,999元。

燦坤還與台灣大車隊攜手推出會員獨享搭車金優惠，單趟最高可折抵50元。燦坤「雙11全民購物節」活動期間購買指定Apple商品、筆電、電視、冰箱、洗衣機、清掃家電、潔淨家電可享12期分期零利率；刷台新燦坤聯名卡消費滿15萬元更可享最高回饋4,500元還元金，限量20份，需登錄會員，可同享0.5%基本回饋。

此外，11月8日至11月12日燦坤門市與線上購物每日更精選10款限時限量商品，集結LG、Panasonic、ASUS、SAMSUNG等各大品牌3C家電，祭出限量超低特價。

燦坤3C「雙11全民購物節」推出XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組現省4,4...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組現省4,481元、活動價4,999元，限量200台。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」推出ASUS ROG 電競筆電G531GT現省4,9...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出ASUS ROG 電競筆電G531GT現省4,910元，活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C獨家首賣新品：YEELIGHT靈動LED檯燈－充電版，會員價1,200元...
燦坤3C獨家首賣新品：YEELIGHT靈動LED檯燈－充電版，會員價1,200元、活動價745元。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C獨家首賣新品：Amazfit GTS魅力版智慧手表，原價4,395元、預...
燦坤3C獨家首賣新品：Amazfit GTS魅力版智慧手表，原價4,395元、預購優惠價3,895元。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」推出B＆O真無線藍牙耳機E8現省5,000元、55折...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出B＆O真無線藍牙耳機E8現省5,000元、55折活動價5,990元，限量400台。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」攜手百大知名品牌，祭出千款商品同步優惠，降價幅度總額...
燦坤3C「雙11全民購物節」攜手百大知名品牌，祭出千款商品同步優惠，降價幅度總額破億。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C獨家首賣新品：Amazfit GTR特仕版智慧手表，原價4,995元、預...
燦坤3C獨家首賣新品：Amazfit GTR特仕版智慧手表，原價4,995元、預購優惠價4,495元。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」11月8日至11月12日全台門市每天上午11點準時開...
燦坤3C「雙11全民購物節」11月8日至11月12日全台門市每天上午11點準時開賣兩款限量商品，最低下殺34折起。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C獨家首賣新品：睿米X20吸拖一體無線吸塵器，預購價9,995元，再送市價...
燦坤3C獨家首賣新品：睿米X20吸拖一體無線吸塵器，預購價9,995元，再送市價995元的吸頭與配件收納包。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」推出多款4K電視、冰箱、電競筆電挑戰市場優規最低價。...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出多款4K電視、冰箱、電競筆電挑戰市場優規最低價。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」推出LG 65型IPS廣視角4K電視，活動價36,9...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出LG 65型IPS廣視角4K電視，活動價36,900元，限量500台。圖／燦坤提供
分享
燦坤3C「雙11全民購物節」推出Panasonic 411公升旗艦ECONAVI...
燦坤3C「雙11全民購物節」推出Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱現省7,000元、活動價39,900元，另享政府補助最高5,000元及多項贈品。圖／燦坤提供
分享

雙113C品牌

相關新聞

Google maps餐廳評論可信嗎？ 網友直言「負評」必看

2019-11-05 15:19

無法空手回家 高雄《米奇與好朋友》600項超萌周邊來襲

2019-11-05 15:52

唇膏刻滿神秘埃及文字！大英博物館聯名彩妝燒到日本妹

2019-11-05 15:42

「Creema Craft Party 2019 in 台灣」創作品牌內心話公開！

2019-11-05 14:43

企鵝熊大、長頸鹿熊大超萌！全家推熊大X妮維雅護唇膏

2019-11-05 14:30

時尚網紅也愛穿！ 百年義大利麵品牌「Barilla」變身潮T

2019-11-05 14:05

7-11、全家再推「冰雪奇緣2」！杯墊、雪花糖果盒快收

2019-11-05 14:05

啤酒罐變手機殼！ MOSCHINO全新搞怪聯名系列登場

2019-11-05 14:03

隋棠穿紗裙好仙！減齡造型就靠這款迷你包

2019-11-05 13:16

把艾莎勇氣戴上身！Pandora與「冰雪奇緣2」推聯名珠寶

2019-11-05 13:12

女孩最愛Coco Crush珠寶再推新品 小香迷還不快入手！

2019-11-05 13:02

U值媒／《囧媽》為何妳不能與人好好相處？

2019-11-05 12:48

U值媒／前第一夫人絕口不提國庫消失的十億美元

2019-11-05 12:38

寧夏夜市與Uber Eats 合作11月中上線

2019-11-05 12:31

「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣

2019-11-05 12:13

老司機帶路！ 盤點日本3大超夯夜間「彩燈」景點

2019-11-05 12:11

台灣「牛奶泰迪熊」PK日本限定泡湯「小熊」誰最萌？

2019-11-05 12:04

台北旅展周五登場 遠航國際線來回三千元有找

2019-11-05 11:20

百貨公司周年慶 餐飲是帶路雞

2019-11-05 10:25

全國電子破盤1111活動 7日啟動

2019-11-05 09:33

小資族聰明理財法！ 刷Line pay住房最高享3％點數回饋

2019-11-05 00:26

迎冬睡好覺 周年慶寢具最夯

2019-11-05 00:05

台灣咖啡耳掛包禮盒 拿下南韓「觀光伴手禮」金牌

2019-11-04 22:35

全聯電商不一樣！PXGo全聯線上購可分批領取、轉贈親友

2019-11-04 20:02

AirAsia年末最後促銷 長灘島、宿霧來回未稅2千有找

2019-11-04 19:04

明年的Met Gala明星要穿什麼？安娜溫圖吐線索

2019-11-04 17:08

不用人擠人！雅詩蘭黛、蘭蔻也瘋雙11 必搶5折特惠組

2019-11-04 17:02

不只會做Polo衫！禾浩辰、施柏宇帥穿LACOSTE新裝

2019-11-04 15:59

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

時飴全新口味「青梅千層蛋糕」台中12日起快閃開賣

2019-11-04 14:42

雙11促銷！GU單品下殺111元 冰雪奇緣聯名同步開賣

2019-11-04 14:22

可愛珠寶吊墜、手環 貴公子新寵

2019-11-04 14:21

缺貨之前要快搶 GUCCI假日限量新唇膏閃亮亮上市

2019-11-04 14:21

為你摘下星、月、光 王妃婚戒也登台

2019-11-04 14:20

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

昇基歐爸就愛那一味！茶葉中的紅寶石「紅玉」席捲全台

2019-11-04 13:11

U值媒／我才有理？我認為的好才是好？

2019-11-04 12:48

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16
看更多

熱門文章

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

2019-11-04 19:57

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01

女預約立即搬家又取消！估價員機警多問一句 揭恐怖真相

2019-11-05 11:06

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

2019-11-05 09:00

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

2019-11-05 10:00

補習班工作沒人做？ 網揭兩大主因：沒發展沒未來

2019-11-04 19:33

胃潰瘍術後未乖乖回診追蹤 四年後已是中晚期胃癌

2019-11-04 21:18

是狗還狐狸？老鷹從空拋下「幼犬」 驗完DNA竟超厲害

2019-11-05 11:01

「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣

2019-11-05 12:13

幼童墜奧萬大吊橋敲警鐘 新北3吊橋因這設計無隙可乘

2019-11-04 17:07

奧萬大吊橋男童殞命 屏東「山川琉璃吊橋」安全被關注

2019-11-04 17:40

每日星座運勢／牡羊輕鬆應對各事務　運勢居高不下

2019-11-05 00:00

周六東北季風來襲 台中以北低溫下探16度

2019-11-05 15:05

送餐碰上公司徵才 外送員好奇詢問獲新工作

2019-11-05 15:02

常喝手搖飲、吃速食 小四生罹脂肪肝

2019-11-05 09:52

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

全聯電商不一樣！PXGo全聯線上購可分批領取、轉贈親友

2019-11-04 20:02

又有颱風恐生成 彭啟明：統計上到12月都有颱風發展

2019-11-05 08:55

南方澳斷橋懲處無前朝員工 代理董事長不滿意退件

2019-11-05 10:21

長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症

2019-11-04 17:13

胃癌6成患者 確診已是中晚期…

2019-11-05 00:33

快避免！3種最傷臉的洗臉方式 用錯毛巾擦臉會狂長痘

2019-11-04 19:40

【童言童語】張竹君／我也沒遲到喔

2019-11-05 06:00

冬季風指標預測 賈新興：今年台灣冬季偏冷機率低

2019-11-05 07:27

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】女兒／爸爸

2019-11-05 06:00

北部東半部今有雨 中南部日夜溫差近10度

2019-11-05 05:04

【生活點滴】王景新／客廳的小飛機

2019-11-05 06:00

沙灘詭異生物激似人腦！又濕又黏碰了手超麻

2019-11-05 13:35

無殼蝸牛重回東區 250人夜宿5天

2019-11-05 00:42

台灣咖啡耳掛包禮盒 拿下南韓「觀光伴手禮」金牌

2019-11-04 22:35

Google maps餐廳評論可信嗎？ 網友直言「負評」必看

2019-11-05 15:19

高雄登革熱解除警報不到兩周 疫情死灰復燃

2019-11-04 18:34

美傳牛絞肉釀沙門氏菌疫情 我國常見這三種食品遭汙染

2019-11-05 11:13

機車汰舊換新 明後年補助最多5千

2019-11-05 00:42

台北旅展周五登場 遠航國際線來回三千元有找

2019-11-05 11:20

世界飛安高峰會在台北 工會場外抗議

2019-11-05 00:42

港人台中租車失蹤還封鎖 業者怒斥：太過分

2019-11-05 10:26

航空業罷工業者須揭露三階段資訊 違者最高罰300萬

2019-11-05 14:38

公費流感疫苗老師沒得打！ 全教產批政府吝於照顧老師

2019-11-05 15:36

DAISO中國製砧板雜質超標 近4百公斤遭退運銷毀

2019-11-05 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top