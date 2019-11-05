無法空手回家 高雄《米奇與好朋友》600項超萌周邊來襲

2019-11-05 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



身為米奇控的你準備好了嗎？迪士尼當家人物「米奇」炫風席捲南台灣，不僅有超好拍的快閃門市，就連冬季必備「暖桌」都搬上桌，無論是假日出遊嬉戲或懶人在家追劇，都能時刻與最愛的米奇黏在一起。

近期最夯的《米奇與好朋友玩遊世界》期間限定店，即日起至12月3日快閃高雄漢神巨蛋購物廣場，針對熱愛旅遊的玩家，現場更網羅限定版旅行系列商品，例如米奇造型捲線器、行動電源、盥洗包及戶外野餐墊等，成功抓住消費者眼球。

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今年快閃店以2大特色攬客，其一600多項獨家商品，包括手機殼、絨毛玩偶或是蒸氣護膚霜STEAMCREAM推出的米奇限定包裝款，甚至連少女最愛的耳環、手錶項鍊都一應俱全。

其二為限定版「Molly聯名公仔」，現場進駐公仔界享譽盛名的「Molly聯名公仔」，以迪士尼米奇、米妮為主題，由Kenny Wang一手創作出Molly這位有著大眼睛，加上傲嬌嘟嘟嘴的小女孩，令無數收藏家趨之若鶩，公仔高約17公分，搭配經典紅、黑、黃、白色系，成為會場一大吸睛亮點。

現場由米奇與好友們帶領大家環遊世界，現場佈置大型打卡裝置，像是威尼斯貢多拉船、荷蘭風車及巴黎鐵塔等，超萌造型令大人也融化，吸引粉絲爭相合影。

近期氣溫如溜滑梯般狂降，這時有個神器「暖暖桌」在身邊，在家也能發懶追劇、大啖零食，開啟美好週末時光。日本知名購物網站Belle Maison攜手迪士尼合作，以米奇、奇奇蒂蒂為主題設計2款超萌暖桌，直接打中粉絲的心。

還記得日劇《櫻桃小丸子》中，主角小丸子最喜歡在冬天窩在暖桌中，無論看電視或吃零食，對懶骨頭們來說真是人生一大享受。在日本許多家庭都有「暖桌/こたつ」，桌子下方設有加熱設備，外層鋪上一層棉被隔絕冷空氣，暖呼呼的讓人不想離開。

全新「米奇暖桌」提供多種尺寸選擇，包括正方形、長方形及圓形等，適用客廳、房間等不同空間，以米奇經典紅、白、黑、黃色系為主視覺，兼具實用與美觀設計。另款「奇奇蒂蒂暖桌」可雙面交替使用，奇奇那面為深咖啡色，蒂蒂為淺棕色風格，充滿時尚感。