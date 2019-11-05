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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

唇膏刻滿神秘埃及文字！大英博物館聯名彩妝燒到日本妹

2019-11-05 15:42聯合報 記者劉小川／台北即時報導

女人都愛化妝，但早在4千多年前，據傳埃及人不分男女，就已經開始化妝了，想要感受埃及人的妝容嗎？最近從大陸小紅書到日本推特，都掀起一波「埃及美妝」的浪潮，原來是平價彩妝品牌ZEESEA與大英博物館攜手合作，推出「埃及」為主題的聯名彩妝，在唇膏上刻有埃及古文字，聖甲蟲包裝的眼影、還有最多小紅書網友推薦的粉餅，都掀起搶購熱潮。

ZEESEA是來自大陸的平價彩妝品牌，找上大英博物館的聯名，就選上熱愛化妝的埃及，其實今年上半年就已經上市，在大陸掀起討論熱潮，大陸當紅彩妝部落客李佳琦，曾在小紅書大推埃及千面女神包裝的粉餅，據說超持久，一度賣到缺貨。

不過最近日本推特也有網友討論，大家覺得最美的是「刻有古埃及文字」的唇膏，共有10色，每款包裝上，都有神秘的埃及圖騰，外包裝就讓人狂放愛心，一旋開唇膏，上面都是古埃及文字，拿出來補妝根本就是成為話題焦點。

想要畫上如埃及豔后般的絕美眼妝，ZEESEA也有三款眼影，不同代表的包裝，如埃及貓神像蓋爾安德森貓，顏色多元好搭配，另一款聖甲蟲眼影，則是有著當紅的無花果色調，埃及豔后眼影則讓每個女人，都能夠畫出豔麗色彩的眼影。

台灣也能買到這系列的彩妝，只要上網購就能買到，依照ZEESEA大陸官方購物的價格來看，平均售價人民幣89.9～139.9元，約台幣390～605元，可說是相當平價。

大英博物館聯名彩妝中，眼影盤以貓、聖甲蟲與埃及豔后為主題。圖／摘自淘寶
大英博物館聯名彩妝中，眼影盤以貓、聖甲蟲與埃及豔后為主題。圖／摘自淘寶
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刻滿古埃及文字的唇膏，燒到日本妹。圖／摘自淘寶
刻滿古埃及文字的唇膏，燒到日本妹。圖／摘自淘寶
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ZEESEA與大英博物館聯名彩妝中，這款粉餅在大陸小紅書狂燒。圖／摘自淘寶
ZEESEA與大英博物館聯名彩妝中，這款粉餅在大陸小紅書狂燒。圖／摘自淘寶
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聖甲蟲眼影的色調。圖／摘自淘寶
聖甲蟲眼影的色調。圖／摘自淘寶
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充滿濃豔風格的大英博物館聯名彩妝。圖／摘自淘寶
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蓋爾安德森貓的眼影。圖／摘自淘寶
蓋爾安德森貓的眼影。圖／摘自淘寶
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大陸平價彩妝ZEESEA與大英博物館，推出埃及風格的聯名唇膏。圖／摘自淘寶
大陸平價彩妝ZEESEA與大英博物館，推出埃及風格的聯名唇膏。圖／摘自淘寶
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埃及眼影

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