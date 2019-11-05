Google maps餐廳評論可信嗎？ 網友直言「負評」必看

2019-11-05 15:19 聯合新聞網 綜合報導



有網友領了人生第一份薪水想請長輩吃飯，對於該如何選餐廳感到困擾。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

網路普及化為生活帶來便利，出遊、聚餐常利用Google maps搜尋地點及店家資訊供參考，有網友想請親人吃飯，查詢餐廳評價卻普普，猶豫該不該訂位，詢問「各位應該相信Google maps評論嗎？」提問引發網友熱議，紛紛提供見解，直言「負評」絕對要看。

一名網友在PTT提問「各位應該相信Google maps評論嗎？」，表示自己快要拿到人生第一份工作薪水，想用這筆錢請客，回饋照顧他的長輩吃好吃的，但在利用Google maps搜尋原想訂位的餐廳後，發現評價卻只是一般而已，猶豫該不該訂位。原PO表示一人餐費約1000-1500元，擔心長輩知道後會覺得食物沒有等值感受，雖說明白請客的誠意最重要，但「什麼價位什麼品質」，仍想給長輩最好的。

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貼文引起網友熱議，認為「直接問長輩吃過哪一家最好吃就請那家」即可，原PO表示「親戚比較少出門，少有機會吃外食」，可能問不到什麼好餐廳，而且「親戚家很嚴」、「難得出去吃飯我想要請真的好的」。

對於Google maps的評價機制，多數網友認為「只要4顆星以上都蠻穩的，除非店有給五星送小菜的活動」、「如果是千元價位的餐廳，4顆以下都不用考慮」、「4星是我的分水嶺」；也有網友認為評價高不一定代表品質一定好，「評價都是可以買來洗平均的」，應該要評價加評論一併參考，「4星以上有500評論應該都可以」；另有網友表示，不管評價再高，「我從來不信」、「我只相信自己的舌頭」。

歸納眾多網友對Google maps星級評價的看法，幾乎一致認為不論餐廳獲得的評價再高，「負評」一定要看，「看負評比較準」、「台灣人普遍不喜歡給負評，所以能低星的一定爛到吐」，建議「找幾個半年內的負評來看原因，看看有沒有真的雷爆的點」，而負評的參考重點為「環境最準，餐飲品質其次，最不準是服務態度」，認為服務態度屬於個人主觀意見，還有人把「很難找停車位」、「不知道，沒吃過」都列入低星負評，令人覺得真的很奧客。