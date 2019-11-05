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「Creema Craft Party 2019 in 台灣」創作品牌內心話公開！

2019-11-05 14:43聯合新聞網 聯合數位文創

回憶一下你人生的第一件「創作」，發生的時間可能比你想得還早。可能是幼稚園時趁著爸媽不在，拿著蠟筆在白牆上大肆塗鴉；又或是第一次踏進公園的戲沙池，與好朋友建了一座秘密城堡。「創作」，似乎是每個人與生俱來的本能，而有一群人，更將這項潛能發揮了無限的可能性。今年12/6-12/8即將在華山文創園區舉辦的「Creema Craft Party 2019 in台灣」，集結了橫跨日本150位、與港台超過50位的創作者，我們特別專訪本次參展創作品牌中的moha._.moha、あかころ（akatin）、河童堂、THREE PACKS 、KENT HAT與MoziDozen，與大家分享堅持「創作」，究竟帶給他們什麼樣的美好。

「Creema Craft Party 2019 in台灣」將在12/6-12/...
「Creema Craft Party 2019 in台灣」將在12/6-12/8在華山文創園區登場。
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Q.成為一名「創作人」是您一開始的志向嗎？決定開始創作的契機是什麼呢？

河童堂：我原本是從事商業設計的平面設計師，離開公司獨立之後，一樣從事平面設計師的工作，直到與活版印刷機相遇，我開始創作屬於自己的作品，也第一次嘗到販售自己作品時的快樂。

THREE PACKS：原本我們夫婦彼此就都非常的喜歡「製作」。特別是我的丈夫，非常熱衷於製作包包，結婚前在約會的時候，他也總是在素描本上一直畫著包包(笑)，所以結婚之後，我們就開始一起從事創作的活動。

THREE PACKS 夫婦倆都非常熱愛「製作」。
THREE PACKS 夫婦倆都非常熱愛「製作」。
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KENT HAT：在成為創作人之前，我在一間角色設計公司工作了9年，原本我就很喜歡帽子，之前的工作也學會了整體協調的搭配技巧，所以開始使用社群軟體傳遞帽子的搭配技巧，結果，我發現很多人「想戴帽子卻不能戴」是因為帽子尺寸太少等理由，因此開始有了「如果我能為這些人做出一頂適合的帽子…」的想法，在30歲那一年，我決定離開設計公司，投入帽子創作的世界。

Q.持續創作的原動力是什麼？

moha._.moha：能夠透過手工刺繡作品，將我所喜愛的組合表達呈現出來，是一件非常開心的事情。同時，獲得欣賞我作品的客人們的共鳴，也讓我覺得非常開心，讓我更有動力創作新的作品。

MoziDozen：創作是我們記錄生活的一種方式，就像是寫日記一樣，經過時間的累積後，更能夠看清自己的樣貌，也因為創作已是生活的一部分，所以會一直堅持下去。

MoziDozen木質燈飾的作品溫暖地融入日常生活，圖為綿羊小夜燈。
MoziDozen木質燈飾的作品溫暖地融入日常生活，圖為綿羊小夜燈。
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Q. 如果沒有從事現在的創作工作，現在會是從事哪方面的工作呢？

河童堂：男演員？(笑)

あかころ（akatin）：我想我可能會成為一名醫生。

moha._.moha：我想應該還會持續做著刺繡創作前，在小學教美術的工作。而我在動物作品中所表達出的像是從繪本跳出來一般的可愛感、讓人會心一笑的表情，活潑、懶洋洋等個性的呈現，許多都是從兒童的作品中學到的表現方式。

moha._.moha的作品特色是採用漸層顏色的刺繡線創作出可愛的動物。
moha._.moha的作品特色是採用漸層顏色的刺繡線創作出可愛的動物。
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THREE PACKS：就算不是製作包包，我想我們應該也在「製作」別的東西吧！當知道將作品創作出來那一剎那時的樂趣與喜悅，就很難離開這個跑道了(^^)。

Q. 請以創作者的角度告訴我們，您作品的特色以及堅持。

あかころ（akatin）：我製作羊毛氈作品的重點「不在於”物質”，而是”存在”」，重點在創造存在。不管是多小的作品，或者是變成飾品的作品，每一件都是可以具有自己的靈魂、展現獨特性的存在。

THREE PACKS：漸漸融入客人的生活、漸漸染上客人獨有的色彩，創作出簡單好用的好作品，是我們最大的堅持。為了讓作品看起來更具有質感，所有的細節都經過細心縝密的製作。

KENT HAT：KENT HAT的特色就是具有「明確的主題」，不管是食物帽或是動物帽都是具有很明確主題的帽子。我嘗試著作出不需要說明，讓海外的朋友一看到，也能立刻認出的帽子。同時我也希望帽子能夠成為對話、笑容、新的相遇的交流工具。

新作品『鬆餅帽子』也是這次KENT HAT來台最推薦大家的作品。*KENT HA...
新作品『鬆餅帽子』也是這次KENT HAT來台最推薦大家的作品。*KENT HAT市集現場除了帽子現貨(數量有限)，同時提供接單服務，以手工製作完成之後再郵寄給客人。
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Q.Creema Craft Party 2019 in台灣即將在年末登場，請向台灣的朋友們推薦一樣作品吧！

moha._.moha：是在Creema網站上沒有販售的可愛動物突然露出臉的收納袋，在之前的市集中非常受歡迎，希望大家能夠到我的攤位上來看看。

あかころ（akatin）：最推薦的當然還是我的看板犬「赤柴犬あかころ」！他是我們家眾多可愛孩子們中的leader，所以優先推薦他（＾＾）

河童堂：iPhone的手機殼，可以跟喜歡的貓與青蛙永遠在一起。

河童堂創作作品最常出現的兩位主角：感情很好的貓與青蛙。
河童堂創作作品最常出現的兩位主角：感情很好的貓與青蛙。
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THREE PACKS：使用日本製6號帆布所製作出的手提托特包，把每一次製作包包時，「這樣製作可能會更好…」的idea全部彙整起來，而做出來的這個全新改良的手提托特包，請大家一定要親自到活動現場來看看。

KENT HAT：最推薦的就是新作品『鬆餅帽子』。在寒冷的冬天可以帶給你溫暖，請大家一定要到現場看看實體的帽子喔！

※由於帽子的尺寸限制，沒有辦法攜帶很多頂，現場的販售方式會以接單製作的方式為主。

MoziDozen：我想推薦我們的新作品：山線盤，是我們以台灣山脈為靈感的線香盤。台灣的山地面積佔全部的70%，隨處都能眺望得到，細細欣賞山脈的宏偉與沈靜，就能緩和心情，這是我們希望能帶給大家的寧靜生活方式。

我們的靈魂都深植了對「創作」的熱愛，你我應該都有經驗，每當看到打動人心的設計與作品，內心的澎湃是最真摯的反應，不吝惜給予的笑容與支持，更是每位創作者堅持下去的動力，當我們將買下的作品融入了日常生活，我們也默默地參與了創作人「創作」的歷程。能夠與喜歡的作品相遇難能可貴，進而引發每個人心中那份「想要創作」的心情，不也正是市集活動，想要傳遞給大家的美好能量嗎。今年12/6-12/8，不如把時間空下來，一起到「Creema Craft Party 2019 in台灣」走走，喚醒你的創意靈魂吧！

即日起預售票150元全面開賣，udn售票網、ibon、KKTIX等平台皆有販售，udn售票網同步推出限量Life in Bag絹印套票，提供民眾現場體驗絹印實作樂趣。更多資訊請至>> http://bit.ly/2JBMnow查詢。

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