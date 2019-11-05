7-11、全家再推「冰雪奇緣2」！杯墊、雪花糖果盒快收

2019-11-05 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



配合迪士尼電影《冰雪奇緣2》上映，7－ELEVEN、全家便利商店再推一系列周邊商品，讓粉絲狂收一波，7－ELEVEN推出4款蜂蜜工坊聯名的「冰雪奇緣」包裝蜂蜜鮮奶茶，還有實用的珪藻土吸水杯墊、吸水地墊可買；全家便利商店則有「冰雪奇緣2」主題的cheers氣泡水、葡萄口味棉花糖、冰雪奇緣雪花糖果盒、糖果風扇食玩、棒棒糖、公仔等。

7－ELEVEN領先上市的「冰雪奇緣」蜂蜜工坊－蜂蜜鮮奶茶共有4款包裝，售價45元，即日起至11月19日可享單件39元、2件69元。ibonmart推出「冰雪奇緣2」珪藻土吸水杯墊為2入一組，共有6組（12款）造型，每組售價350元；珪藻土吸水地墊共有6組造型，每組售價980元。

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