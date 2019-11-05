時尚網紅也愛穿！ 百年義大利麵品牌「Barilla」變身潮T 2019-11-05 14:05
聯合報 記者
黃仕揚
／台北即時報導
潮牌大玩聯名的案例屢見不鮮，但找來日常生活中的柴米油鹽或美妝用品合作，或許更能打動消費者的心？義大利潮牌GCDS這次將百年義大利麵品牌「Barilla」搬上服飾，連時尚網紅Chiara都搶先穿著聯名款桃紅帽T現身機場；PUMA則與人氣美妝品牌 Maybelline聯名推出各式單品。
向來以惡趣味、詼諧為設計靈感的義大利潮牌GCDS，深受潮流界人士喜愛，設計中常透過標誌性的Logo及標語文字，傳達出流行與前衛的理念，在耶誕節來臨前，特別找來百年義大利麵品牌合作推出聯乘系列「GCDS X Barilla」；擁有近140年歷史的Barilla，其外盒鮮豔的桃紅與飽和藍，不僅讓人印象深刻，也成為這次聯名系列標誌的色彩，品牌在帽T配上經典Logo，更在衛衣背面印製上義大利麵烹煮方法標籤，維持一貫的幽默且不失創意。
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高 ×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。 越多天登入贊助，中獎機率越高！
而PUMA年初在北美首度與美妝聯名推出的「PUMA x Maybelline」系列，在社群媒體曾造成討論熱潮，日前品牌再度宣布二度合作聯名，打造全新聯名系列鞋款、服飾及配件。像是最受女孩喜愛的厚底時尚美鞋 PUMA Cali，分別以黑、白、粉紅間接色格排列，鞋側招牌彎刀宛似 Maybelline 最具代表性的濃翹睫毛膏霸氣揮灑刷色；另一款 PUMA Nova by Maybelline 則是純黑鞋面以粉色線條勾勒出魅惑輪廓，濃烈蓋印上熱豔紅唇，完美打造熾熱運動時尚新主色。
時尚網紅Chiara著GCDS X Barilla桃紅帽T ，售價10,600元。圖／ MINOSHIN提供 分享 PUMA Nova x Maybelline鞋款(左)售價3,280元、PUMA Cali x Maybelline鞋款(右)，售價3,280元。圖／PUMA提供 分享 GCDS X Barilla粉紅落肩毛衣 ，售價18,100元。圖／ MINOSHIN提供 分享 義大利潮牌GCDS將百年義大利麵品牌「Barilla」搬上服飾。圖／ MINOSHIN提供 分享 GCDS X Barilla Yes Carbs標語T，售價5,900元 。圖／MINOSHIN提供 分享 GCDS X Barilla寶藍毛帽，售價3,300元。圖／ MINOSHIN提供 分享 PUMA再度推出「PUMA x Maybelline」聯名系列。圖／PUMA提供 分享
留言