時尚網紅也愛穿！ 百年義大利麵品牌「Barilla」變身潮T

2019-11-05 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



潮牌大玩聯名的案例屢見不鮮，但找來日常生活中的柴米油鹽或美妝用品合作，或許更能打動消費者的心？義大利潮牌GCDS這次將百年義大利麵品牌「Barilla」搬上服飾，連時尚網紅Chiara都搶先穿著聯名款桃紅帽T現身機場；PUMA則與人氣美妝品牌 Maybelline聯名推出各式單品。

向來以惡趣味、詼諧為設計靈感的義大利潮牌GCDS，深受潮流界人士喜愛，設計中常透過標誌性的Logo及標語文字，傳達出流行與前衛的理念，在耶誕節來臨前，特別找來百年義大利麵品牌合作推出聯乘系列「GCDS X Barilla」；擁有近140年歷史的Barilla，其外盒鮮豔的桃紅與飽和藍，不僅讓人印象深刻，也成為這次聯名系列標誌的色彩，品牌在帽T配上經典Logo，更在衛衣背面印製上義大利麵烹煮方法標籤，維持一貫的幽默且不失創意。

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