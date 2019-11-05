燦坤3C雙11 4K電視、冰箱、電競筆電挑戰市場最低價
2019-11-05 13:25
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
雙11大戰開打，燦坤3C多款4K電視、冰箱、電競筆電挑戰市場優規最低價，提供消費者最多的折扣優惠，降價幅度總額破億元
燦坤表示，食材保鮮必備的Panasonic 日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，活動價39,900元，現省7,000元，另享政府補助最高5,000元，原廠送市價6,000元的真空彩樣燜燒鍋及7-11商品卡，燦坤再獨家加碼市價6,200元的摩堤鑄鐵鍋，總優惠高達24,200元。電競勝戰必備ASUS ROG i7獨顯電競筆電G531GT，現省4,910元，活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機。帶給你清晰視界的LG 65型 IPS廣視角 4K電視，活動價36,900元 (限量500台)。獻上聽覺極致饗宴的B&O PLAY 真無線藍牙耳機E8，現省5,000元只要5,990元 (限量400台)，優惠下殺55折。全家休閒娛樂必備的XBOX ONE 1TB冒險聖歌 同捆組挑戰最低價！現省4,481元，活動價只要4,999元 (限量200台)。此外，燦坤好評獨賣的roborock 2019全新旗艦石頭掃地機器人 第二代S6曜石黑，現省2,000元，活動價13,999元(限量1,000台)，加贈30入一次性拖布 (市價595元)。
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