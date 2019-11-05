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燦坤獨家引進 全球三大科技領導品牌首次亮相

2019-11-05 13:23經濟日報 記者張義宮／即時報導

為了提供消費者更多元的商品選擇，燦坤3C獨家引進三大品牌，包含全球無線吸塵器領導創新品牌—睿米Roidmi以及全球穿戴裝置領導品牌製造商—華米Amazfit，還有囊括多項頂級工業設計大獎的照明品牌易來 Yeelight，一同運用3C科技玩味生活的樣貌。

燦坤表示，睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器：1.5公斤超輕便機身，吸拖一體帶給你雙倍清潔，具有高達145AW的澎湃吸力；搭配6重空氣過濾系統，還能夠深度淨化小至0.3微米的細小顆粒。此外，更支援磁吸無線充電並提供65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機APP，確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購現省1,000元只要9,995元，再送市價995元的吸頭/配件收納包。

華米Amazfit智慧手錶：華米Amazfit GTS魅力版智慧手錶搭載341ppi的超視網膜級AMOLED螢幕、14天超長電池續航力加上50公尺防水能力，滿足室內與戶外需求。時尚方形錶盤搭配消光黑/玫瑰金/紳士藍多彩金屬錶身，原價4,395元，預購優惠價只要3,895元，現省500元。Amazfit GTR特仕版智慧手錶，圓形AMOLED優雅設計，螢幕支持全天候顯示功能，以金屬及陶瓷材質打造奢華感，清晰大錶面輕鬆掌握所有資訊，24天超長電池續航力，原價4,995元，預購優惠價4,495元。

易來 Yeelight 照明裝置：靈動 LED 檯燈－充電版，插電充電雙模式，充電續航時間5小時，天鵝頸造型簡約優雅，可透過Micro USB或行動電源充電，照亮你的每一天，會員價1,200元，活動價只要745元。此外，無線充電夜燈－15W快充版也於11/5-11/12開放預購，原價995元，預購優惠價只要895元，11月下旬開始出貨，為電生活帶來更多美學設計。

燦坤3C獨家引進三大品牌，包含全球無線吸塵器領導創新品牌—睿米Roidmi。記者...
燦坤3C獨家引進三大品牌，包含全球無線吸塵器領導創新品牌—睿米Roidmi。記者張義宮／攝影
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