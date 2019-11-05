燦坤獨家引進 全球三大科技領導品牌首次亮相

2019-11-05 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



為了提供消費者更多元的商品選擇，燦坤3C獨家引進三大品牌，包含全球無線吸塵器領導創新品牌—睿米Roidmi以及全球穿戴裝置領導品牌製造商—華米Amazfit，還有囊括多項頂級工業設計大獎的照明品牌易來 Yeelight，一同運用3C科技玩味生活的樣貌。

燦坤表示，睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器：1.5公斤超輕便機身，吸拖一體帶給你雙倍清潔，具有高達145AW的澎湃吸力；搭配6重空氣過濾系統，還能夠深度淨化小至0.3微米的細小顆粒。此外，更支援磁吸無線充電並提供65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機APP，確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購現省1,000元只要9,995元，再送市價995元的吸頭/配件收納包。

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