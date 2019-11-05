隋棠穿紗裙好仙！減齡造型就靠這款迷你包

2019-11-05 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚就是一種輪迴，近期水桶包再度回到熱門包款行列，從前陣子的2020春夏時裝周中也能看到水桶包的流行將一路延伸到明年。今年秋冬包括TOD’S、GUCCI等品牌都有新款水桶包單品，大小不同尺寸與細節處充滿巧思的設計，讓人忍不住想背上他們俏皮上街。

TOD’S秋冬的AOI系列水桶包是品牌最新設計包款之一，包身以牛皮或絲緞材質製成，在調整開口的皮片及包身底部都附上鉚釘裝飾，象徵最經典的豆豆元素概念，也增添搖滾帥氣味。因為水桶包便利開合的特性和恰到好處的容量，讓許多時尚媽咪都難以抗拒，包括隋棠、范瑋琪都分別背不同材質的AOI系列水桶包出門，無論是搭配紗裙或皮革洋裝都適合。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！