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隋棠穿紗裙好仙！減齡造型就靠這款迷你包

2019-11-05 13:16聯合報 記者吳曉涵／即時報導

時尚就是一種輪迴，近期水桶包再度回到熱門包款行列，從前陣子的2020春夏時裝周中也能看到水桶包的流行將一路延伸到明年。今年秋冬包括TOD’S、GUCCI等品牌都有新款水桶包單品，大小不同尺寸與細節處充滿巧思的設計，讓人忍不住想背上他們俏皮上街。

TOD’S秋冬的AOI系列水桶包是品牌最新設計包款之一，包身以牛皮或絲緞材質製成，在調整開口的皮片及包身底部都附上鉚釘裝飾，象徵最經典的豆豆元素概念，也增添搖滾帥氣味。因為水桶包便利開合的特性和恰到好處的容量，讓許多時尚媽咪都難以抗拒，包括隋棠、范瑋琪都分別背不同材質的AOI系列水桶包出門，無論是搭配紗裙或皮革洋裝都適合。

GUCCI主打經典雙G釦飾的GG Marmont系列今年也推出小巧細緻的迷你水桶包，山形壓紋皮革材質正面配有古銅色雙G釦飾，背面衍縫心形圖案讓包包就算翻個面也超可愛，帶休閒感的抽繩束口設計更顯年輕活潑，搭配金屬鍊帶背帶，集古典率性於一身，可以輕鬆應付日常穿搭或是宴會造型。

TOD’S AOI絲緞材質水桶包，各32,400元。圖／迪生提供
TOD’S AOI絲緞材質水桶包，各32,400元。圖／迪生提供
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隋棠背TOD’S AOI mini絲緞材質裸粉色水桶包，32,400元。圖／摘自...
隋棠背TOD’S AOI mini絲緞材質裸粉色水桶包，32,400元。圖／摘自IG
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TOD’S秋冬的AOI系列水桶包在調整開口的皮片及包身底部都附上鉚釘裝飾，象徵最...
TOD’S秋冬的AOI系列水桶包在調整開口的皮片及包身底部都附上鉚釘裝飾，象徵最經典的豆豆元素概念。圖／迪生提供
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范瑋琪背TOD’S AOI牛皮裸粉色水桶包，另有黑色。圖／迪生提供
范瑋琪背TOD’S AOI牛皮裸粉色水桶包，另有黑色。圖／迪生提供
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GUCCI主打經典雙G釦飾的GG Marmont系列今年也推出小巧細緻的迷你水桶...
GUCCI主打經典雙G釦飾的GG Marmont系列今年也推出小巧細緻的迷你水桶包。圖／GUCCI提供
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GG Marmont迷你抽繩水桶包(紅) ，32,000元。圖／GUCCI提供
GG Marmont迷你抽繩水桶包(紅) ，32,000元。圖／GUCCI提供
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TOD’S AOI牛皮裸粉色水桶包，56,100元。圖／迪生提供
TOD’S AOI牛皮裸粉色水桶包，56,100元。圖／迪生提供
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GG Marmont迷你抽繩水桶包(黑) ，32,000元。圖／GUCCI提供
GG Marmont迷你抽繩水桶包(黑) ，32,000元。圖／GUCCI提供
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