把艾莎勇氣戴上身！Pandora與「冰雪奇緣2」推聯名珠寶

2019-11-05 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



迪士尼熱門電影續集「冰雪奇緣2」將在11月下旬上映，讓大家再度見到艾莎與安娜的堅定姐妹情，丹麥珠寶品牌Pandora也與迪士尼再度聯名，推出「冰雪奇緣2」系列珠寶，把艾莎、安娜、冰雪魔法與可愛的雪寶，變成紀念味十足的串珠，讓堅定的姐妹情、勇敢與冒險的意涵，都能讓人配戴在身上。

讓許多大人小孩都喜歡艾莎，在Pandora的串珠中，變身有著奇幻魔法的代表，925銀搭配湛藍色鋯石，刻畫出艾莎與新角色諾可的背影，吊飾還寫上「Inner Strength」，象徵著艾莎一步步克服恐懼，勇敢往前的精神。

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另一個安娜公主，則是代表暖色調，以黃、橘、紫色等鋯石漸層鑲嵌，同樣有著安娜的身影，背後則寫上「Fearless by nature」，代表著勇敢、毫不畏懼的冒險精神。

很多人喜愛的雪寶，也活靈活現地重現在串飾上，還有其他有趣的角色，如全新的水精靈諾可也同樣重現。