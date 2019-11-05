女孩最愛Coco Crush珠寶再推新品 小香迷還不快入手！

2019-11-05 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



談起女孩心中最愛的品牌，香奈兒（CHANEL）肯定是其中一個，而且炙手可熱歷久不衰，帶有菱格紋縫線的2.55包款，更是長年在夢幻美包的榜首。而身為小香迷的人，又怎麼會錯過同樣帶有相同元素的Coco Crush高級珠寶系列，又推出讓人想敗家的新品了。

誕生自2015年的Coco Crush系列高級珠寶，擁有了香奈兒女士最鍾愛的鑽石與招牌菱格紋，兩大經典元素，因此成為時髦女性搭配時必備單品。辨識度高又簡約中性，非常適合層次堆疊的經典設計，能讓使用者展現個性，因此倍受許多名人青睞，甚至曾掀起Coco Crush風潮。而今年，香奈兒先在4月時推出一系列包括不同材質的手環、戒指與耳飾，市場反映不俗，因此選在這季，再度以招牌的18K Beige米色金打造全新的鑲鑽款耳環、手環，勢必又要成為社群媒體上的討論熱點。

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