寧夏夜市與Uber Eats 合作11月中上線
2019-11-05 12:31
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
台灣夜市美食深受在地民眾的喜愛，並獲得許多旅台觀光客青睞。Uber Eats今天宣布與寧夏夜市觀光協會合作，11月中開始，寧夏夜市將有20家餐廳，包含FUN SUN G 雞排、鴻記蔥餅捲、童年木瓜牛奶、寧夏魷魚王、葉記青草茶等，上線餐廳會持續增加。
寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，寧夏夜市持續深耕國際觀光行銷，寧夏夜市也是台北市第一個做電子支付的夜市，店家們都相當支持導入新興科技，創造更多機會的發展。
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林定國表示，希望能讓更多國際人士知道寧夏夜市所代表的台灣美味，吸引他們親自到夜市品嘗或是使用 Uber Eats 點購，並期待能透過美食外送服務，滿足更多在地老顧客隨時的用餐需求。
Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，藉由 Uber Eats有效率的美食外送滿足消費者從下午到宵夜時段的用餐需求，期待以科技協助夜市店家進一步數位轉型，提供顧客評價和回饋掌握消費者的飲食喜好，協助充滿創意的店家開發新菜單，並帶入更多新客群。
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