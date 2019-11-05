老司機帶路！盤點日本3大超夯夜間「彩燈」景點
2019-11-05 12:11
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
冬季來臨，淡粉色櫻花在樹梢盛開，絕美景致讓人屏息。近期日本興起夜間「彩燈」活動，有別傳統日間賞花行程，數萬顆LED燈綻放絢麗光芒，點亮沉寂黑夜，打開新世界大門。盤點日本3大此生必去花卉彩燈景點，快拿起手機紀錄下，來趟說走就走的放空之旅。
★三重-名花之里
三重的「名花之里」為全日本最大點燈景點，此次以四季絕景搭配6個不同的光之世界主題區域，絢麗燈光搭配音樂展演，讓人沈浸在夢想的花之國度中，度過美好夜晚。想鳥瞰寬廣園區，可登上高45公尺升降瞭望台，刺骨冷空氣撲面而來，映入眼前的是七彩LED燈構成美景，被譽為此生必去夜櫻景點，今年點燈時間由10月19日至2020年5月6日。
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其中最吸睛的非「光之走廊」莫屬，花卉造型LED燈隨時間變換燈光，漫步在200公尺長隧道中，耳邊傳來悠揚音樂聲，讓人身心靈都平靜，不過因為名花之里地處郊區，夜間時分氣溫冷冽，有小孩或老人隨行的家庭，記得先做好禦寒準備，避免來此受凍。
★栃木縣-足利花卉公園
足利花卉公園坐落栃木縣足利市，園區腹地廣闊約9萬4千平方公尺，終年種滿鮮花供民眾觀賞，其中最為人津津樂道的是園內350多株紫藤花，盛開時節吸引無數旅人駐足。冬季時舉辦「光之花庭園」夜間燈光秀，以粉紫色燈泡取代盛開紫藤花，迷濛光芒如夢似幻，也是時下最夯IG打卡景點，點燈期間為10月26日至2020年2月5日，每天下午16時30分至21時。
★東京-目黑川
東京著名的櫻花走廊目黑川，舉辦大型「目黑川みんなのイルミネーション」燈飾活動，沿河岸兩旁櫻花樹，掛上41萬顆LED燈，當夜幕降臨，粉色燈光不斷閃爍，綿延約2.2公里，宛如夢幻櫻花隧道，吸引旅人駐足圍觀，11月8日起至2020年1月5日，點燈時間為每天下午17時~22時，浪漫氛圍成為情侶約會好去處。
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