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老司機帶路！盤點日本3大超夯夜間「彩燈」景點

2019-11-05 12:11聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

冬季來臨，淡粉色櫻花在樹梢盛開，絕美景致讓人屏息。近期日本興起夜間「彩燈」活動，有別傳統日間賞花行程，數萬顆LED燈綻放絢麗光芒，點亮沉寂黑夜，打開新世界大門。盤點日本3大此生必去花卉彩燈景點，快拿起手機紀錄下，來趟說走就走的放空之旅。

★三重-名花之里

三重的「名花之里」為全日本最大點燈景點，此次以四季絕景搭配6個不同的光之世界主題區域，絢麗燈光搭配音樂展演，讓人沈浸在夢想的花之國度中，度過美好夜晚。想鳥瞰寬廣園區，可登上高45公尺升降瞭望台，刺骨冷空氣撲面而來，映入眼前的是七彩LED燈構成美景，被譽為此生必去夜櫻景點，今年點燈時間由10月19日至2020年5月6日。

其中最吸睛的非「光之走廊」莫屬，花卉造型LED燈隨時間變換燈光，漫步在200公尺長隧道中，耳邊傳來悠揚音樂聲，讓人身心靈都平靜，不過因為名花之里地處郊區，夜間時分氣溫冷冽，有小孩或老人隨行的家庭，記得先做好禦寒準備，避免來此受凍。

★栃木縣-足利花卉公園

足利花卉公園坐落栃木縣足利市，園區腹地廣闊約9萬4千平方公尺，終年種滿鮮花供民眾觀賞，其中最為人津津樂道的是園內350多株紫藤花，盛開時節吸引無數旅人駐足。冬季時舉辦「光之花庭園」夜間燈光秀，以粉紫色燈泡取代盛開紫藤花，迷濛光芒如夢似幻，也是時下最夯IG打卡景點，點燈期間為10月26日至2020年2月5日，每天下午16時30分至21時。

東京-目黑川

東京著名的櫻花走廊目黑川，舉辦大型「目黑川みんなのイルミネーション」燈飾活動，沿河岸兩旁櫻花樹，掛上41萬顆LED燈，當夜幕降臨，粉色燈光不斷閃爍，綿延約2.2公里，宛如夢幻櫻花隧道，吸引旅人駐足圍觀，11月8日起至2020年1月5日，點燈時間為每天下午17時~22時，浪漫氛圍成為情侶約會好去處。

知名景點「光之走廊」長約200公尺，隨音樂變換炫彩光芒。圖/三井提供
知名景點「光之走廊」長約200公尺，隨音樂變換炫彩光芒。圖/三井提供
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「目黒川みんなのイルミネーション」燈飾活動，點亮河川生命之美。圖/取自minna...
「目黒川みんなのイルミネーション」燈飾活動，點亮河川生命之美。圖/取自minna-no-illumi
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日本冬季點燈「光之花庭園」。圖/取自足利花卉公園官網
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主辦方利用廢食品產生新能源，打造絕美目黒川夜景。圖/取自minna-no-ill...
主辦方利用廢食品產生新能源，打造絕美目黒川夜景。圖/取自minna-no-illumi
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三重「名花之里」為全日本最大點燈景點。圖/三井提供
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櫻花紫藤花東京

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