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台灣「牛奶泰迪熊」PK日本限定泡湯「小熊」誰最萌？

2019-11-05 12:04聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

日本午茶的經典茶食，以超萌「小熊」抓住少女粉絲目光，台灣餐飲不遑多讓整隻「牛奶泰迪熊」，擺入牛奶鍋中就像熊熊在泡澡一般。「小熊」融化你的心，不分國界地域。

不讓日本甜點專美於前，台灣火鍋店推出造型湯底應戰，近期最夯的「好食多涮涮屋」人氣商品香醇牛奶鍋，湯底香濃醇厚餘韻繚繞，加湯時加入整隻「牛奶泰迪熊」，擺入牛奶鍋中就像熊熊在泡澡一般，頭上起司片遇熱融化，無辜造型令人難忘；店內超高CP值肉品為另大特色，不僅有浮誇的玫瑰花造型肉盤，「花好肉緣雙人套餐」包括玫瑰松阪豬花2份、6.5盎司CAB牛小排、6.5盎司自然牛雪花、海鮮五選二、菜盤及4盤肉品，適合肉食注意者享用。

南台灣高雄的「星野熊熊鍋」價位親民，單人均消落在500元上下，熊熊家族包括霸氣熊爸、美美熊媽及可愛熊寶，入鍋後猶如泡溫泉般，在這個手機先食的世代，美味與好拍照兼具，才能緊緊抓牢年輕人的心。

日本下午茶遠近馳名，傳統茶屋享受經典茶食及手刷抹茶，度過美好時光，成為許多人旅日清單首選。北海道有家「美好屋」在網路討論度爆表，明星商品「最中/もなか」超Q小熊造型，置於茶湯宛如小熊正在泡湯般，成為IG打卡必備神器。

傳統甜點「最中」做工繁複，先將糯米粉溶於水中，擀成皮後再放入模型烘烤，為保持最佳酥脆口感，販售時常將紅豆內餡分開包裝，品嚐前再自行組合，店家建議搭配牛奶、熱茶、烈酒或泡入紅豆湯享用，傻萌小熊浸泡在熱茶中，卡哇伊模樣深受少女粉絲喜愛。

北海道札幌的「美好屋」創立於1961年，鎮店之寶「最中」開賣至今超過20多年，早年民風純樸，對小熊造型接受度不高，而後改回傳統的圓形設計，網路發達，迎合年輕世代喜好，再度將「最中」改回逗趣小熊風格，吸睛度十足。

「星野熊熊鍋」湯頭濃郁，口感略為偏甜。圖/取自星野肉肉鍋-鳳山青年店臉書
「星野熊熊鍋」湯頭濃郁，口感略為偏甜。圖/取自星野肉肉鍋-鳳山青年店臉書
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特殊小熊造型「最中」置於茶湯，宛如泡湯般超萌模樣。圖/取自IG:tamio_a
特殊小熊造型「最中」置於茶湯，宛如泡湯般超萌模樣。圖/取自IG:tamio_a
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美好屋「最中」提供多種類內餡選擇。圖/取自IG:tamio_a
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限定版「牛奶泰迪熊」頭上頂著起司片，吸睛度爆表。圖/取自好食多涮涮屋-雙城店臉書
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