台北旅展周五登場 遠航國際線來回三千元有找
2019-11-05 11:20
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
2019年台北國際旅展（ITF）將於本周五舉行，遠東航空今天宣布國際線來回機票3000元有找，而今年仍主推日本新潟、秋田及福島主題館，來攤位填問卷集章即贈送限量遠航Q版購物袋，還有機會抽機票。
遠航說，與日本新潟縣、秋田縣及福島縣於旅展攤位共同舉辦「搭遠航趣日本」問卷抽獎活動，集滿問卷之確認章及填寫個人資料後投入攤位抽獎箱，即可獲得購物袋。每日限量，一張問卷限換乙份贈品，數量有限送完為止。此外，每日下午5時於攤位舉辦抽獎，有機會獲得國際線、國內線機票及超可愛遠航品牌商品。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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遠航說，這次機票超優惠，松山-福州及高雄-福州／廈門來回2998元起；桃園-合肥來回6998元起；桃園-韓國濟州5500元起；桃園-日本新潟7500元起。以上優惠價格均為經濟艙來回，14天票期，不含稅，限量銷售，售完為止。
此外，遠航說，樺福集團遠行旅遊於旅展期間推出國內及國際遠航假期特惠旅遊產品。國內方面，三天兩夜國內自由行2580元起；2020年花火搶先報三日兩夜5999元起。國際的話金廈小三通四天三夜1萬2900元起。
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