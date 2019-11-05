「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣

2019-11-05 12:13 聯合新聞網 綜合報導



網友逛街遇到人生最愛的泡麵。圖／取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

美式賣場Costco經常販售來自多國的泡麵，有網友表示，4日逛賣場時，意外發現「人生最愛的泡麵」回來了，之前消失一陣子，導致她颱風天來購買都撲空，這次幸運遇到這款泡麵，讓她「先囤貨再說」。網友也表示「這個真的好吃，每次看到都會買」、「衝啊」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，「金螃蟹回來了！我人生最愛的泡麵，之前不知道為什麼消失一陣子，害我颱風天來撲空，今天看到它又在內湖店出現，馬上先囤貨再說」。

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該名網友也貼出該款韓國進口的不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵煮好照片，她還自行加入蝦子、蛋、菠菜，整碗看起來更好吃，她也註明這款泡麵會有一點辣，怕辣的人可以加一點起司，且最好是用煮的，大約煮6分鐘。

其他網友也表示「真的好吃，上個月去找不到，頓時好像這世上再也沒有這麼好吃泡麵的落寞感湧上」、「這個真的超好吃」、「衝了」、「下班去買」，不過有人說，「這款泡麵味道很不錯，但吃完嘴巴會臭到隔天，身體上的的負擔好像也有一點」。