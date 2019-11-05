百貨公司周年慶 餐飲是帶路雞

2019-11-05 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



接近年底，高雄市各百貨公司周年慶，為吸引人潮，特色餐飲是重要的吸睛方法之一，不少百貨公司趁此引進新品牌，要吸引消費者，帶動業績成長，漢神百貨B3樓重新整修餐飲空間，引進新品牌，大立百貨推出熱門的日本展，夢時代有吃到飽的韓式料理，新光三越高雄左營店網羅各地美食。

漢神百貨B3樓改裝，引進獨家餐飲品牌，漢來飯店推出新品牌「潮之鍋物」，結合生鮮超市及握壽司，還有安格斯牛、波士頓龍蝦、天使紅蝦等食材；「五梅先生」提供健康蔬食；還有「千房大版燒」，推出全新鐵板料理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

漢神百貨匯聚61家餐飲品牌，有14家高雄獨家品牌，推出超集1比1活動，只要憑漢神超集卡在B3樓消費，就可憑超集卡點數1點折1元，折抵上限99元，活動只到11月10日。

搶攻周年慶市場，大立百貨推出「新北海道日本展」，除日本職人外，新增加五間台灣初登場的日本職人，帶來百年以上的傳統技術及技法所製成的傳統工藝品，例如台灣初登場的「小野染彩所」使用1559年傳承下來的植物染技法，使用在裝飾品的布料類上。

夢時代今年周年慶祭出近百萬元價值的獎項，引進南部獨家時時香、京都勝牛、屯京拉麵、囍韓燒、千荷田和心之和乳酪蛋糕等排隊人氣美食。餐飲業績可望成長達10%以上。