小家電扮演雙11 不可或缺的促銷商戰

2019-11-05 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



小家電扮演在雙11購物節是3C類商品不可或缺的促銷商戰。業者紛紛限量五折、甚至是更低折扣的促銷，可望是消費者搶進雙11必須搶購的好康商品。

家電業的禾聯碩強調，雙11重量級購物節即將來臨，以禾聯為品牌的小家電，在通路祭出多種優惠回饋消費者，包括熱銷的無線吸塵器HVC-23E6，原價7,990元直接下殺五折，雙11限時限量3,999元；20L微波爐HMO-20G1T 1,500元還有找；電子式洗碗機HDW-06M1D原價14,800結帳價格直接下殺五個11,111輕鬆帶回家。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

歌林雙11主打氣炸鍋，最新推出的氣炸鍋KBO-MNR361外型簡潔，走質感時尚風格，採3.2 L大容量設計，可滿足不同消費族群需求；原價3,680元，促銷價2,980元。

在雙11優惠商品中，Blueair攜手Momo購物網，推出擁有活性碳濾網且適用小坪數的高效能空氣清淨機-Classic 205，以五折的優惠賣出；另外，Blueair這次推出兼具高效能、可替換顏色的「抗鬱型」-BLUE PURE231，Pchome24h下殺53折，直接去掉萬位數，讓你能夠輕鬆帶走高效能x超靜音x繽紛外型三管齊下的新機種。

燦坤在雙11期間，也推出秒殺排隊商品搶市，產品有OVO 4K影音智慧電視盒，原價2,990元，34折優惠價999元。東元20L烤箱，原價1,980元，五折999元。膳魔師巧膳鍋LPB系列單柄湯鍋20cm，原價1,800元，39折699元。