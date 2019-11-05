捨棄塑膠瓶罐 萊雅：紙製美妝品包裝軟管2020年量產

2019-11-05 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



瓶瓶罐罐的保養品類塑膠用量大，減塑相當不易。為此，全球知名美妝集團萊雅與 Albéa宣布，在雙方合作的環境友善包裝創新計畫中，美妝品的包裝有了突破性的創新發展。這項由雙方共同新發明的包裝，為首款以紙製作的美妝品軟管包裝，採用可生物分解，經認證的紙類材料來取代塑膠的使用。

萊雅表示，這項創新的包裝設計可作為特定美妝品包裝的替代方案，這一項創新技術替代方案即將於近期啟動，規劃在2020年進行首次量產。

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萊雅與Albéa除了為環境友善包裝創新合作的夥伴關係外，同時還簽署了 Ellen McArthur Foundation基金會倡議的《新塑料經濟全球承諾書（New Plastics Economy Global Commitment）》充分展現承擔環境友善責任的決心。

萊雅包裝與發展部副總裁Philippe THUVIEN表示，自2007年以來，萊雅一直致力於減少產品包裝的環境足跡，這次更進一步推出以環保認證紙材作為包裝原料的創新技術，目標就是開發以紙為材料的軟管美妝品包裝。