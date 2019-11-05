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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

Dyson搭上雙11盛典 官網全館歡慶滿萬送千

2019-11-05 09:42經濟日報 記者張義宮／即時報導

雙11購物節即將開跑，Dyson同步歡慶推出「年度雙11盛典」，即日起至11月13日，官方線上商城首度祭出全館滿萬送千優惠，2019新品與明星熱賣品項全面備齊，聯手獨家配色款式以及最強破盤56折起，指定信用卡刷卡分期最高享NT$1,500刷卡金，刷中國信託LINE Pay卡享 4% LINE POINTS點數回饋，讓消費者在雙11購物慶典，以超有感優惠入手Dyson夢幻逸品。

Dyson表示，為歡慶「Dyson雙11年度盛典」， 祭出絕對有感超值優惠，旗下熱賣的無線吸塵器、空氣清淨機、吹風機分別推出官網獨家時尚配色，加碼史上最狂優惠，限時快閃，讓消費者抓準時機搶購最狂優惠。

廣受消費者大推吸力表現優異、清潔地板到至高境界的「Dyson Cyclone V10 Absolute 無線吸塵器全配款」，以官網獨家時尚格黑色主打款附上兩款主吸頭一次搞定硬質地板及地毯，同步搭配72折優惠，狂降7000元。

2019新品「Dyson V11 Absolute+ 無線吸塵器」，官網獨家旗艦款於雙11優惠期間豪氣大降6,000元，還附上專用收納架，搭載dyson最新數位馬達V11，智能感應地板材質、自動調整吸力的高扭矩吸頭，大幅延長電池續航力、吸力提升20%，以及隨時回報電力、清掃模式、幫助狀況排除的LCD 螢幕，用最實惠價格讓日常生活打掃更加智慧化。

Dyson指出，因應即將來臨的秋冬空汙季節以及秋冬忽冷忽熱的氣候， 三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP04」是必要入手的品項之一，為家中全面吹送淨化涼暖空氣，去除室內小至PM0.1的懸浮微粒、異味和氣體，為室內空氣品質嚴格把關，因應雙11盛典推出官網獨家、最潮黑鋼色機體，更首度祭出全年最低價，立刻現省將近4000元，不到兩萬就能輕鬆入手。

雙11

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