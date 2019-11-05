小資族聰明理財法！ 刷Line pay住房最高享3％點數回饋
2019-11-05 00:26
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
近年大環境不緊氣，萬物齊漲惟獨薪水不漲，小資族想兼顧荷包與生活品質，如何聰明開源節流是關鍵。看好旅遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手台新銀行合作，現場消費滿8000元，送出「肌膚之鑰-精萃光采旅行組」乙組，限量30份；民眾刷Line pay消費，再享超高3%點數回饋。
迎接旅遊業旺季，綠舞飯店推出旅展限定「玥-山景雙人客房一泊二食」方案，原價13156元，特價6500元；「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理平日雙人餐券+風呂券」原價3356元，優惠價1580元。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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好康再加碼，即日起至2020年1月31日，憑旅展票券於館內住宿或消費，可參加忍者體驗或抬神轎活動；消費者於12月31日前入住，再贈每房「綠舞金鑽鳳梨酥」及「綠舞茗香茶禮盒」各乙盒。
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