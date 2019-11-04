台灣咖啡耳掛包禮盒 拿下南韓「觀光伴手禮」金牌
2019-11-04 22:35
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
南韓國際技能人大賽（2019 Artisan Festival）昨晚舉行頒獎典禮，來自台灣的DoMo旅宿集團旗下DoMo Cafe設計的咖啡耳掛包禮盒，拿下「觀光伴手禮」金牌，打敗全球近百件作品。
第14屆的南韓國際技能大賽由韓國技能人協會、南韓文化體育觀光部、釜山市政廳等機構舉辦在釜山共同舉辦，今年有台灣、南韓、荷蘭、澳洲、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南、印度、克羅埃西亞等13個國家，超過千名選手參與。
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大會主席、南韓技能人協會會長徐洪源表示，競賽辦理14年來，每年都有各國選手同台競技，今年新增觀光伴手禮競賽，收到來自各國近百件作品，競爭相當激烈，能脫穎而出獲得良好成績，非常不容易。
DoMo集團執行長李奇嶽受獎表示，去年DoMo Cafe獲得Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」後，便思考開發咖啡耳掛包禮盒，除了要呈現好的設計感，還要考量市場推廣性及量產可能性，最關鍵重點是「能否重現如在店內享用到的完美咖啡風味」。最後決定採用簡約環保設計，包裝台灣特色印花胚布，結合環保，還可當做女性化妝包。
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