親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高嘉瑜稱未來總統可考慮關扁 阿扁批她藏12年前舊恨

國企民企爆雷一家親 中國經濟新風暴隱然成形

全聯電商不一樣！PXGo全聯線上購可分批領取、轉贈親友

2019-11-04 20:02聯合報 記者何雅玲／即時報導

選在電商年度盛事雙11購物節檔期前，全聯福利中心推出「PXGo!全聯線上購」，消費者除可不受時空限制、大宗採購撿便宜，還可分批取貨或透過LINE、Messenger社群轉贈親友，於全國近千家門市取貨，滿額799元還可享免運到府服務，初期有500項商品，平均價格下殺約7折，預計2020年可增加到800項。

全聯做電商，要做不一樣的電商！全聯執行長謝健南表示，實體通路追求的是規模經濟，但若將電商規模放在實體通路就不經濟了，為避免實體通路做電商容易掉入的陷阱，全聯的電商發展是以電商的精神及科技來優化傳統通路的服務，目的還是希望補足既有顧客的需求，同時促使顧客到店消費，提高來客頻次及客單價。

以「追求來店更頻繁」的經營理念，同時解決「便宜就是要大量、大量就不新鮮」的顧客不滿足，以及強化全聯有別於一般電商的「有溫層的商品特色」，全聯的數位轉型分成3階段發展，提供更符合1200萬會員需求的服務。

首先，第一階段是今年5月推出的「PX Pay」，目前下載數已有420萬，不但縮短消費者在門市的結帳時間，店內非現金支付佔比也提高到33.5%，較去年同期增加8%，今年雙十購物節的非現金支付比例更是高達50%，隨著10月4日起全台近千家門市導入多元卡機，一機滿足信用卡、電子票證、金融卡、手機支付等多種支付方式後，非現金支付可提高到40%。

全聯數位轉型的第二階段是「PXGo!全聯線上購」，與「PX Pay」同一帳號無縫連結，以有鮮度、有溫層的服務，加上分享、團購、轉贈等購物樂趣、價格優惠等為特色，全聯不只是做「e-commerce」（電子商務），更是要做「e-service」（電子服務）。根據數據統計，10月28日起上線的「PXGo!全聯線上購」，試營運期間的平均瀏覽頁數16 pag、訂單轉換率5%、平均客單價800元，成效頗佳。

「PXGo!全聯線上購」主要功能之一，是針對顧客最需要的「分批取貨」服務，提供顧客「大量買、分批取、享優惠、享鮮度」的商品。換言之，可將全聯當成自家的儲藏室、冰箱，消費者可用較便宜的團購價格，一次購買大量的指定商品，需要時再分批取貨，或是分贈給親友，讓購物也成為一種情感的聯繫。開放的指定品類不單只有咖啡、乾貨，連生鮮食品都適用，取貨期限自3個月至6個月不等。另外，還有「箱購宅配」功能，消費者可在線上購買體積較大或較重的整箱用品，不但可享大宗採購的價格優惠，還可透過宅配運送到家。

未來20年，將是「無界零售」的天下，業者、消費者都需要接觸虛擬商店跟實體店面。謝健南說，待門市調撥、退貨等機制成熟後，全聯電商將完成最後一哩路，打造完整的線上線下虛實整合服務。預計最快明年中旬，全聯將推出第三階段的「實體電商」服務，消費者可掌握3公里以內的商圈，查詢全聯門市所有商品的即時庫存狀況，確定門市現貨後，透過線上訂購、完成支付，再於指定時間至門市取貨，年長者或行動不便者也可請門市協助送貨。

為慶祝「PXGo!全聯線上購」正式開幕，全聯也推出專屬優惠回饋消費者，11月8日至21日使用PX Pay單筆消費滿1000元即送1000福利點（等於100元現金，可累計），為迎戰雙11電商購物檔期，還推出多款爆殺優惠商品，像是好吃但難搶的BREAD新英格蘭堡(5入220g/包)*15包，原價一包49元、「PXGo!全聯線上購」可直接購買，分批取貨，11/4~11/7價格下殺34元/包；另外，健身必備的卜蜂輕食沙拉胸(130g/袋)*10袋，原價59元，下殺41元/袋。福記阿薩姆茶葉蛋(6顆360g/袋)*10袋，原價54元，下殺37元/包。

使用「PXGo!全聯線上購」可把自己買的分批取貨商品轉贈給親人與好友，於全國近千...
使用「PXGo!全聯線上購」可把自己買的分批取貨商品轉贈給親人與好友，於全國近千家全聯門市取貨。圖╱全聯提供
分享
慶祝「PXGo!全聯線上購」開幕，全聯推出專屬優惠活動，卜蜂輕食沙拉胸(130g...
慶祝「PXGo!全聯線上購」開幕，全聯推出專屬優惠活動，卜蜂輕食沙拉胸(130g/袋)*10袋，原價59元，下殺41元/袋。圖╱全聯提供
分享
全聯推出「PXGo!全聯線上購」，強調可提供消費者最需要的「分批取貨」服務。圖╱...
全聯推出「PXGo!全聯線上購」，強調可提供消費者最需要的「分批取貨」服務。圖╱全聯提供
分享
BREAD新英格蘭堡(5入220g/包)*15包，原價一包49元、「PXGo!全...
BREAD新英格蘭堡(5入220g/包)*15包，原價一包49元、「PXGo!全聯線上購」可直接購買，分批取貨，11/4~11/7價格下殺34元/包。圖╱全聯提供
分享

電商雙11

相關新聞

台中豪宅大洗牌！「雙橡園1617」挑戰每坪6字頭新高價

2019-11-04 15:35

AirAsia年末最後促銷 長灘島、宿霧來回未稅2千有找

2019-11-04 19:04

明年的Met Gala明星要穿什麼？安娜溫圖吐線索

2019-11-04 17:08

不用人擠人！雅詩蘭黛、蘭蔻也瘋雙11 必搶5折特惠組

2019-11-04 17:02

不只會做Polo衫！禾浩辰、施柏宇帥穿LACOSTE新裝

2019-11-04 15:59

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

時飴全新口味「青梅千層蛋糕」台中12日起快閃開賣

2019-11-04 14:42

雙11促銷！GU單品下殺111元 冰雪奇緣聯名同步開賣

2019-11-04 14:22

可愛珠寶吊墜、手環 貴公子新寵

2019-11-04 14:21

缺貨之前要快搶 GUCCI假日限量新唇膏閃亮亮上市

2019-11-04 14:21

為你摘下星、月、光 王妃婚戒也登台

2019-11-04 14:20

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

昇基歐爸就愛那一味！茶葉中的紅寶石「紅玉」席捲全台

2019-11-04 13:11

U值媒／我才有理？我認為的好才是好？

2019-11-04 12:48

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

Nespresso推膠囊回收 攜手台大開創咖啡渣運用新可能

2019-11-04 12:11

有錢還進不去！首間實體Nintendo TOKYO 22日東京開幕

2019-11-04 12:01

少女心秒融化！DHC超萌「米奇、米妮」護唇膏熱銷1億條

2019-11-04 11:57

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

三麗鷗、卡娜赫拉加持 藥妝店加價購 萌力再現

2019-11-04 00:31

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21

實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14

許路兒秀MCM包款幹嘛手機遮臉啦 鬼鬼搭霓虹粉好搶眼

2019-11-02 17:51

搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起 康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56

BALLY重新回歸台灣市場 曾之喬露小肚肚性感力挺

2019-11-02 16:29

超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:03

說走就走！一個人的小旅行 簡單又省錢

2019-11-02 13:26

成功買手要兼顧品味與潮流 馮亞敏╳黃小曼時尚對談

2019-11-01 23:36
看更多

熱門文章

機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 16:25

環狀線板橋站3方式轉乘 20分鐘內轉乘免費

2019-11-04 14:49

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

補習班工作沒人做？ 網揭兩大主因：沒發展沒未來

2019-11-04 19:33

吃食物原形的蔬果乾很健康？ 小心攝取過多糖鹽

2019-11-04 16:42

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

奧萬大吊橋男童殞命 屏東「山川琉璃吊橋」安全被關注

2019-11-04 17:40

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

2019-11-04 19:57

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症

2019-11-04 17:13

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top