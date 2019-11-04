全聯電商不一樣！PXGo全聯線上購可分批領取、轉贈親友

2019-11-04 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



選在電商年度盛事雙11購物節檔期前，全聯福利中心推出「PXGo!全聯線上購」，消費者除可不受時空限制、大宗採購撿便宜，還可分批取貨或透過LINE、Messenger社群轉贈親友，於全國近千家門市取貨，滿額799元還可享免運到府服務，初期有500項商品，平均價格下殺約7折，預計2020年可增加到800項。

全聯做電商，要做不一樣的電商！全聯執行長謝健南表示，實體通路追求的是規模經濟，但若將電商規模放在實體通路就不經濟了，為避免實體通路做電商容易掉入的陷阱，全聯的電商發展是以電商的精神及科技來優化傳統通路的服務，目的還是希望補足既有顧客的需求，同時促使顧客到店消費，提高來客頻次及客單價。

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以「追求來店更頻繁」的經營理念，同時解決「便宜就是要大量、大量就不新鮮」的顧客不滿足，以及強化全聯有別於一般電商的「有溫層的商品特色」，全聯的數位轉型分成3階段發展，提供更符合1200萬會員需求的服務。

首先，第一階段是今年5月推出的「PX Pay」，目前下載數已有420萬，不但縮短消費者在門市的結帳時間，店內非現金支付佔比也提高到33.5%，較去年同期增加8%，今年雙十購物節的非現金支付比例更是高達50%，隨著10月4日起全台近千家門市導入多元卡機，一機滿足信用卡、電子票證、金融卡、手機支付等多種支付方式後，非現金支付可提高到40%。

全聯數位轉型的第二階段是「PXGo!全聯線上購」，與「PX Pay」同一帳號無縫連結，以有鮮度、有溫層的服務，加上分享、團購、轉贈等購物樂趣、價格優惠等為特色，全聯不只是做「e-commerce」（電子商務），更是要做「e-service」（電子服務）。根據數據統計，10月28日起上線的「PXGo!全聯線上購」，試營運期間的平均瀏覽頁數16 pag、訂單轉換率5%、平均客單價800元，成效頗佳。

「PXGo!全聯線上購」主要功能之一，是針對顧客最需要的「分批取貨」服務，提供顧客「大量買、分批取、享優惠、享鮮度」的商品。換言之，可將全聯當成自家的儲藏室、冰箱，消費者可用較便宜的團購價格，一次購買大量的指定商品，需要時再分批取貨，或是分贈給親友，讓購物也成為一種情感的聯繫。開放的指定品類不單只有咖啡、乾貨，連生鮮食品都適用，取貨期限自3個月至6個月不等。另外，還有「箱購宅配」功能，消費者可在線上購買體積較大或較重的整箱用品，不但可享大宗採購的價格優惠，還可透過宅配運送到家。

未來20年，將是「無界零售」的天下，業者、消費者都需要接觸虛擬商店跟實體店面。謝健南說，待門市調撥、退貨等機制成熟後，全聯電商將完成最後一哩路，打造完整的線上線下虛實整合服務。預計最快明年中旬，全聯將推出第三階段的「實體電商」服務，消費者可掌握3公里以內的商圈，查詢全聯門市所有商品的即時庫存狀況，確定門市現貨後，透過線上訂購、完成支付，再於指定時間至門市取貨，年長者或行動不便者也可請門市協助送貨。