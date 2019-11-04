親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南韓情報機構透露 金正恩擬12月會川普

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

明年的Met Gala明星要穿什麼？安娜溫圖吐線索

2019-11-04 17:08聯合報 記者吳曉涵／即時報導

每年的紐約大都會博物館（The New York Metropolitan Museum）時裝學院春季特展是備受熱議的年度活動之一，這場展覽從慈善晚宴（Met Gala）到展覽本身都是話題，遵守dress code穿搭的眾名人們、集結許多充滿文化、藝術意涵的傳奇設計展出等等，可以是同時滿足了娛樂性與教育功能。

轉眼之間，2019年即將結束，雖然大家可能還對今年的主題「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」難以忘懷，但2020的主題已成為新的關注焦點，日前主辦方VOGUE總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）就透露了關於明年紐約大都會博物館春祭特展的一點線索。她表示，目前還不能說太多，但是可以告訴大家Met Gala當晚的dress code會是「永恆的，timeless」。

其實關於2020春季特展的主題，之前就陸續有相關消息曝光，據知名權威時尚媒體女裝日報（Womens Wear Daily，簡稱WWD）報導，已有知情人士表示今年二月過世的香奈兒創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）可能就是主題，但也有另一說表示老佛爺的展是明年大都會博物館的另一紀念特展，只是剛好也是由春季特展的策展人Andrew Bolton主導。

先不管確切的展覽主題為何，至少「永恆的，timeless」這樣的特性聽起來是滿容易找服裝的，也可以預期會看到許多傳奇、經典的設計，讓人對這個年度時尚盛事又多了幾分期待了！

2019年的「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」主題造...
2019年的「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」主題造就許多古怪有趣的造型。圖／GUCCI提供
分享
Met Gala的dress code考驗明星們駕馭服裝的功力。圖／Versac...
Met Gala的dress code考驗明星們駕馭服裝的功力。圖／Versace提供
分享
2019年的「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」主題造...
2019年的「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」主題造就許多古怪有趣的造型。圖／BURBERRY提供
分享
據報導，已有知情人士表示今年二月過世的「老佛爺」卡爾拉格斐可能是紐約大都會博物館...
據報導，已有知情人士表示今年二月過世的「老佛爺」卡爾拉格斐可能是紐約大都會博物館2020春季特展主題。圖／香奈兒提供
分享

博物館紐約

相關新聞

台中豪宅大洗牌！「雙橡園1617」挑戰每坪6字頭新高價

2019-11-04 15:35

不用人擠人！雅詩蘭黛、蘭蔻也瘋雙11 必搶5折特惠組

2019-11-04 17:02

不只會做Polo衫！禾浩辰、施柏宇帥穿LACOSTE新裝

2019-11-04 15:59

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

時飴全新口味「青梅千層蛋糕」台中12日起快閃開賣

2019-11-04 14:42

雙11促銷！GU單品下殺111元 冰雪奇緣聯名同步開賣

2019-11-04 14:22

可愛珠寶吊墜、手環 貴公子新寵

2019-11-04 14:21

缺貨之前要快搶 GUCCI假日限量新唇膏閃亮亮上市

2019-11-04 14:21

為你摘下星、月、光 王妃婚戒也登台

2019-11-04 14:20

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

昇基歐爸就愛那一味！茶葉中的紅寶石「紅玉」席捲全台

2019-11-04 13:11

U值媒／我才有理？我認為的好才是好？

2019-11-04 12:48

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

Nespresso推膠囊回收 攜手台大開創咖啡渣運用新可能

2019-11-04 12:11

有錢還進不去！首間實體Nintendo TOKYO 22日東京開幕

2019-11-04 12:01

少女心秒融化！DHC超萌「米奇、米妮」護唇膏熱銷1億條

2019-11-04 11:57

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

三麗鷗、卡娜赫拉加持 藥妝店加價購 萌力再現

2019-11-04 00:31

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

侯佩岑穿起來太好看 今年秋冬你也來件碎花裙吧！

2019-11-03 17:12

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

台灣反墮胎公投熱議 GUCCI的子宮刺繡藏了什麼概念？

2019-11-03 16:21

就是愛台灣！SWATCH首度推出台北城市限定表

2019-11-03 14:44

中空裝配逆天長腿 超模凱亞母女穿搭實在太好看！

2019-11-03 14:32

鮮肉男星展現輕熟魅力 女友視角大片意圖讓人戀愛了

2019-11-03 13:05

女神卡卡、男神貝克漢合體 拍美照還玩真心話大冒險

2019-11-03 11:54

太平山黃金林攻略大公開 走山毛櫸步道還能搭到蹦蹦車

2019-11-03 09:18

章子怡到底穿什麼？7月孕肚還能這麼顯瘦

2019-11-02 18:21

實體門市、網路齊推！愛買量販「雙11攻略」買這些最賺

2019-11-02 18:14

許路兒秀MCM包款幹嘛手機遮臉啦 鬼鬼搭霓虹粉好搶眼

2019-11-02 17:51

搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起 康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56

BALLY重新回歸台灣市場 曾之喬露小肚肚性感力挺

2019-11-02 16:29

超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:03

說走就走！一個人的小旅行 簡單又省錢

2019-11-02 13:26

成功買手要兼顧品味與潮流 馮亞敏╳黃小曼時尚對談

2019-11-01 23:36

《讀衣》跨界展 展品讓人想穿搭

2019-11-01 23:30

2L牡蠣上桌！4間餐廳「廣島牡蠣」餐　有飯有麵還有鍋

2019-11-01 23:26
看更多

熱門文章

乘客掩鼻站務員喊苦…柴油車進高雄站 空汙超標17倍

2019-11-03 23:44

一張圖看懂一周天氣 北部整天濕涼低溫20度

2019-11-03 21:46

機車汰舊才補助換新 補助對象擴大最多領5千

2019-11-04 14:46

環狀線板橋站首曝光！ 站內「七彩寶盒」將成打卡熱點

2019-11-04 11:38

音樂會坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

2019-11-04 11:00

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 14:54

東北風及低壓影響 今全台多地濕涼有雨

2019-11-04 04:45

柴油車全汰換要兩年...風機全天運轉 電費暴增

2019-11-03 23:50

本周天氣變化 一張圖告訴你

2019-11-04 07:54

火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 16:25

「直接站在我的膝蓋前」...台鐵新自強號站票亂象多

2019-11-04 12:45

控制室卷宗夾鋪黑油...站務人員全程戴罩

2019-11-03 23:48

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

環狀線板橋站3方式轉乘 20分鐘內轉乘免費

2019-11-04 14:49

台灣虎航1月啟航首爾仁川 11/4開賣單程未稅1,099元起

2019-11-04 01:20

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-04 17:01

每日星座運勢／雙子投資策略剛剛好　得到上級賞識

2019-11-04 00:00

幼兒專責醫師制明年試辦 娘胎起守護

2019-11-04 00:13

20歲少女仍被禁手機、禁外出 她怒喊：可以告妨礙自由了吧

2019-11-04 15:23

彭啟明：今明北部迎風面水氣多 下波降溫一兩周後

2019-11-04 07:42

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

運動好處多 連心臟衰竭患者都應靠間歇有氧復健

2019-11-03 20:13

三歲以下幼兒有專責兒科醫師 明年起試辦五年

2019-11-03 18:51

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 00:58

北、東部轉濕涼 周三以後空曠地區恐下探18度

2019-11-04 09:13

你不知道的灌籃高手秘密！「三井之壽」清酒在台上市

2019-11-04 13:48

台鐵推新自強號站票滿半年 一成七列次銷售掛零

2019-11-04 12:41

2020連假出遊攻略懶人包！ 玩家帶路私房景點報你知

2019-11-04 12:16

肺癌發生率持續攀升 醫籲高危險群年過50歲應篩檢

2019-11-04 11:48

百貨雙11大戰 大江打美食牌 台茂推買1送1

2019-11-04 00:25

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

【她們的世界】陳姵穎／施岑宜：小鎮辦學，尋一個連結共好的答案

2019-11-04 06:00

雲嘉南高屏今空品亮橘燈 明又有境外汙染物

2019-11-04 04:44

不用等40年！VVV「勝利車牌」限量20副將標售

2019-11-04 12:05

日系潮人注意！The North Face 攜手倉石一樹聯名新品登場

2019-11-04 14:55

台中工業地產風生水起! 全聯斥資逾10億打造物流中心

2019-11-04 13:38

死亡率高的肺癌易轉移 國衛院研發的標靶治療國際矚目

2019-11-04 11:23

長期頭暈找不到原因 就醫發現竟是狹心症

2019-11-04 17:13

忽冷忽熱又紫爆 大金空調搭清淨機 最高現省8,000元

2019-11-04 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top